FC Twente wacht op 31-voudig Oranje-international: 'Hij is van harte welkom, zou zijn komst zeker toejuichen'

FC Twente-trainer Joseph Oosting steekt zijn wens niet onder stoelen of banken: hij hoopt na dit seizoen de beschikking te kunnen hebben over . De huidige nummer drie van de Eredivisie wordt al een tijdje in verband gebracht met de komst van de Oranje-international, die momenteel op huurbasis uitkomt voor Hoffenheim. Oosting en Weghorst zijn geen onbekenden van elkaar en als het aan de hoofdtrainer ligt, dan speelt de spits na de zomer in Enschede.

Weghorst verkaste begin 2022 van VfL Wolfsburg naar Burnley, maar die overstap pakte ongelukkig uit. Burnley degradeerde dat jaar uit de Premier League en de spits zag het niet zitten om zijn wedstrijden op het tweede Engelse niveau te gaan spelen. Hij vertrok op huurbasis naar Besiktas, dat hem een halfjaar later alweer zag vertrekken naar Manchester United. Na zes maanden Old Trafford vertrok Weghorst op huurbasis naar Hoffenheim, waarvoor hij vooralsnog zeven keer trefzeker was in 28 wedstrijden in alle competities (Bundesliga en DFB-Pokal).

Keert de oud-speler van ook onder meer Heracles Almelo en AZ na dit seizoen terug in de Eredivisie? Het is een publiek geheim dat FC Twente zijn komst wel ziet zitten. “Wout is een speler die uit de regio komt, die internationaal zijn sporen heeft verdiend. En die dat nog steeds doet, bij Hoffenheim. Als zo’n speler bij ons wil komen voetballen, dan zijn wij volgens mij niet de club om te zeggen: dat gaan we niet doen”, vertelt Oosting in gesprek met Voetbal International. Oosting heeft momenteel Ricky van Wolfswinkel en de gehuurde Myron Boadu tot zijn beschikking voor de spitspositie, maar met mogelijk Champions League-voetbal voor FC Twente kan hij een spits zoals Weghorst goed gebruiken. “Volgens mij is Wout van harte welkom. Ik zou zijn komst zeker toejuichen, maar er zijn meer partijen bij betrokken.”

Weghorst keert na dit seizoen normaliter in eerste instantie terug bij Burnley, dat nog tot medio 2025 zijn werkgever is. FC Twente zal mogelijk dus een transfersom moeten betalen, wil het de spits deze zomer naar Enschede halen. “Ik ken Wout goed, ik weet waar hij vandaan komt”, zegt Oosting. De hoofdtrainer is geboren in Emmen, waar Weghorst tussen 2012 en 2014 actief was voor de plaatselijke FC. Oosting was daar toen Hoofd Jeugdopleiding. “Als speler van Heracles stond hij voor de keuze: naar AZ, of naar een buitenlandse club. Toen heb ik hem advies gegeven. Dat een jonge speler altijd moet kiezen voor zijn ontwikkeling, voor een club die daarbij past. AZ, dus. We hebben na onze tijd in Emmen altijd contact gehouden. Dat doe je niet alleen als het goed gaat, maar ook op andere momenten. Ik hoop dat we weer kunnen gaan samenwerken. We zullen zien of dat ervan gaat komen.”

