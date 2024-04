Bizar: Arne Slot bij hotel Van der Valk in Deventer opgewacht en achtervolgd

Arne Slot is voorafgaand aan het uitduel van Feyenoord met Go Ahead van donderdagavond bij hotel Van der Valk in Deventer opgewacht door een journalist van Sky Sports. De verslaggever was vanuit Engeland naar Deventer gereisd om een glimp op te vangen van de trainer van Feyenoord en hem te confronteren met de belangstelling van Liverpool.

Slot werd begin deze week gebombardeerd tot de absolute topfavoriet voor het trainerschap van Liverpool. De huidige coach van Feyenoord moet Jürgen Klopp opvolgen bij de Engelse grootmacht, die inmiddels ook al de eerste contacten met Slot en Feyenoord gelegd zou hebben over een zomerse overgang.

Slot staat zeker nog vier wedstrijden aan het roer bij Feyenoord, te beginnen donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdamse ploeg verbleef in de uren voor het duel in hotel Van der Valk in Deventer. Bij aankomst werd Slot opgewacht door een journalist van Sky Sports. “Je bent in het nieuws”, zei de journalist toen de oefenmeester de spelersbus van Feyenoord uitstapte.

“Dat klopt”, reageerde Slot lachend. De journalist confronteerde Slot vervolgens met zijn wens om ooit in de Premier League te coachen. “Dat kan ik niet ontkennen”, antwoordde de trainer ditmaal, waarna hij richting de ingang van het hotel liep. De desbetreffende journalist nam daar echt geen genoegen mee en zette de achtervolging in op Slot. Een aanwezige beveiliger probeerde de verslaggever een halt toe te roepen, maar die liet zich niet tegenhouden en waagde een poging: “Liverpool wil jou…” Slot: “Maar vandaag spelen we tegen Go Ahead Eagles”, waarna de coach wist de ontsnappen.

