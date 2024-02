Liverpool maakt groots gebaar rond Legends-wedstrijd tegen Ajax in maart

De Legends van Liverpool worden op 23 maart, als die van Ajax op Anfield de tegenstander zijn, gecoacht door Sven-Goran Eriksson. Dat bevestigt de Engelse topclub dinsdagmiddag op X. De Zweedse oud-trainer van onder meer Manchester City, de nationale ploeg van Engeland en het Italiaanse SS Lazio maakte begin dit jaar bekend dat hij niet lang meer te leven heeft.

De inmiddels 75-jarige Eriksson werkte nooit voor Liverpool, maar het is algemeen bekend dat hij wel een enorme fan van The Reds is. De voormalig trainer maakte in januari bekend dat hij alvleesklierkanker heeft, waardoor hij hooguit nog een jaar te leven heeft. "Iedereen weet dat ik een ziekte heb die niet goed is. Iedereen vermoedt dat het kanker is, en dat is ook zo. Maar ik moet vechten zolang ik kan", sprak hij destijds tegenover een Zweeds radiostation. Enkele dagen later staken de supporters van zijn vroegere club Lazio de Zweed met een meterslang spandoek een hart onder de riem.

Eriksson maakte tevens zijn diepste wens kenbaar: voor een keer als trainer van Liverpool plaatsnemen op de bank. Voormalig Liverpool-spits Robbie Fowler pikte die hartenwens direct op: "Call's gone in, mate", schreef de clublegende op X. Fowler maakte in twee periodes als speler van Liverpool liefst 183 doelpunten namens de club. Zijn interventie is dus succesvol gebleken: "We kunnen verheugd bevestigen dat Sven-Goran Eriksson deel zal uitmaken van het managementteam van de Liverpool Legends voor de wedstrijd tegen de Ajax Legends op Anfield", schrijft de club op het officiële X-account.

Namens Liverpool zullen op 23 maart onder meer Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Martin Skrtel en Djibril Cissé hun opwachting maken, zo bevestigt de club. Ook Ryan Babel zal een deel van de wedstrijd in het rood spelen, maar tevens het rood-wit van Ajax gaan verdedigen, verklapt Liverpool bovendien alvast. De Amsterdammers hebben nog niet bekendgemaakt welke andere spelers het afvaardigt voor het duel op Anfield. De opbrengst van de wedstrijd komt ten goede aan een goed doel.