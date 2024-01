Lazio-supporters zijn ernstig zieke trainer niet vergeten: 'Wij zijn met jou!'

De supporters van SS Lazio staan zondagmiddag stil bij het nieuws dat Sven-Goran Eriksson ernstig ziek is en niet lang meer te leven heeft. De voormalig trainer van de Romeinse club maakte afgelopen week bekend dat hij alvleesklierkanker heeft en daardoor normaal gesproken binnen een jaar zal komen te overlijden.

Eriksson (75) had het eerste elftal van Lazio tussen 1997 en 2000 onder zijn hoede. Met de club, die destijds toonaangevend was in de Italiaanse Serie A, legde hij in zijn laatste seizoen beslag op de Scudetto, de landstitel, en veroverde hij een jaar eerder de Europa Cup II. Na zijn Italiaanse periode trad hij aan als bondscoach van Engeland, een positie waarin hij het vijf jaar volhield. Daarnaast werkte hij in zijn lange trainersloopbaan onder meer voor Benfica, Fiorentina, AS Roma en Manchester City. Ook fungeerde hij als bondscoach van onder meer Mexico en Ivoorkust.

Afgelopen donderdag werd duidelijk dat Eriksson niet lang meer te leven heeft. De ervaren trainer bevestigde tegenover het Zweedse P1 dat het er niet rooskleurig uitziet: "Iedereen weet dat ik een ziekte heb die niet goed is. Iedereen vermoedt dat het kanker is, en dat is ook zo. Maar ik moet vechten zolang ik kan", klonk het destijds.

De supporters van Lazio zijn hun oud-trainer in ieder geval nog niet vergeten. Rond het thuisduel met Lecce van zondagmiddag spreken zij hun steun voor de Zweed uit middels een groot spandoek. "Het gevecht is begonnen. Mister Sven, wij zijn met jou!", valt er op het meterslange doek te lezen.