Bizarre video gaat viraal: eigenaar Engelse voetbalclub geeft supporter van zijn club een duw

Een Sheffield Wednesday-supporter heeft na de wedstrijd tegen West Bromwich Albion, die overigens met 3-0 gewonnen werd, zijn haat duidelijk gemaakt naar de eigenaar van de club. De eigenaar van de club in Yorkshire, Dejphon Chansiri, stond daar gek genoeg naast. De supporter werd vervolgens door beveiliging weggehaald.

Het was een bijzonder moment op Hillsborough. De supporter begon zichzelf te filmen, en zong het liedje: ‘Get out of our club, get out of our club. Dejphon Chansiri, get out of our club’. Chansiri kon de actie van de supporter absoluut niet waarderen en gaf het jonge ventje een duw. Vervolgens nam de security het allemaal over en de supporter werd weggehaald.

Chansiri is absoluut niet geliefd bij de Sheffield Wednesday-supporters, dat is wel duidelijk. Eind oktober vorig jaar riep de eigenaar nog op aan de supporters om de club financieel te hulp te schieten. Hij vroeg aan fans om geld te investeren om op deze manier een transferban te ontlopen. De club kreeg daarvoor namelijk een straf vanwege het financiële wanbeleid onder Chansiri. De eigenaar was boos op de fans die niet blij waren met het beleid van hem, dus hij sprak ze stevig toe: ‘Vanaf nu zal ik geen cent meer in deze club steken’, aldus Chansiri.

