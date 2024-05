'Nigeriaanse oud-Ajacied zwaargewond na auto-ongeluk waarbij broer om het leven komt'

De Nigeriaanse oud-voetballer van onder meer Roda JC en Ajax Tijjani Babangida (50) is zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk in zijn vaderland. Zijn jongere broertje Ibrahim Babangida (47), die eveneens een verleden als profvoetballer heeft bij onder meer FC Volendam, is daarbij om het leven gekomen, zo melden diverse Afrikaanse media.

Het ongeval zou hebben plaatsgevonden op een snelweg tussen de Nigeriaanse plaatsen Kaduna en Zaria. Tijjani zou in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis liggen. Onder de inzittenden van het verongelukte voertuig bevond zich buiten de beide broers ook de vrouw van Tijjani, die eveneens gewond raakte en in het ziekenhuis van Zaria zou zijn opgenomen.

Tijjani Babangida werd in 1991 door Roda JC naar Nederland gehaald. Na een verhuurperiode bij provinciegenoot VVV-Venlo brak de kleine rechtsbuiten definitief door in Kerkrade, waarna Ajax in de zomer van 1996 toesloeg. De Nigeriaanse buitenspeler zou uiteindelijk tot 2003 bij de club blijven en in die periode een landstitel en tweemaal de KNVB Beker veroveren. In zijn laatste seizoenen werd Babangida verhuurd aan Vitesse en Al-Ittihad. De Olympisch kampioen van 1996 speelde nadien nog voor het Chinese Changchun Yatai, waar hij zijn loopbaan in 2005 beëindigde.

Babangida's drie jaar jongere broertje Ibrahim, die bij het ongeval om het leven zou zijn gekomen, was eveneens profvoetballer. FC Volendam haalde hem in 1997 naar Nederland, bij die club zou Ibrahim tot 2002 onder contract staan. In totaal kwam hij tot 38 wedstrijden voor de club uit het vissersdorp, waarin hij zes keer zou scoren.