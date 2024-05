'Feyenoord grijpt mis: transfertarget wordt ploeggenoot van Blind in Girona'

Feyenoord lijkt de komst van de Uruguayaanse aanvaller definitief uit het hoofd te moeten zetten. De twintigjarige buitenspeler van Liverpool Montevideo staat volgens Zuid-Amerikaanse media nadrukkelijk in de belangstelling van het Girona van Daley Blind en heeft daarnaast óók nog eens twee opties in Zuid-Amerika.

Afgelopen winter was Feyenoord naar verluidt al dichtbij een akkoord om Rodríguez naar De Kuip te halen. De bekerwinnaar zou daarvoor het eigen transferrecord ruimschoots hebben moeten breken, aangezien zijn huidige werkgever een bedrag van vijftien miljoen euro voor zeventig procent van zijn transferrechten zou verlangen. Uiteindelijk lukte het niet om voor het verstrijken van de deadline een deal te sluiten, maar in maart was er nog sprake van dat Rodríguez komende zomer alsnog naar Rotterdam zou moeten komen.

De belangstelling van Girona dreigt echter roet in het eten te gooien. Mauricio Machado, de zaakwaarnemer van de aanvaller, zegt dat de Spaanse stuntclub, die deel uitmaakt van de City Group rond Manchester City, aan de hierboven genoemde vraagprijs van Liverpool Montevideo zou willen voldoen. "De onderhandelingen zijn gaande. Liverpool Montevideo wil minstens 25 procent van de transferrechten behouden. Luciano heeft al met Cristhian Stuani (Uruguayaanse aanvaller van Girona, red.) gesproken over de stad, de club en de mogelijkheid om Champions League te spelen", wordt de belangenbehartiger geciteerd door TyC Sports. De speler zou er zelf al uit zijn met de City Group over een vierjarig contract, waarin een optie voor een vijfde seizoen zou worden opgenomen.

Daarnaast heeft Rodríguez met het Argentijnse River Plate en het Brazilaanse Palmeiras ook nog eens twee opties om in Zuid-Amerika te blijven. De Brazilianen zouden 'een beter contractaanbod' gedaan hebben dan Girona, maar het financiële aspect zou niet het belangrijkste zijn. "Het maakt Luciano niet uit of het Europa of Brazilië wordt, het belangrijkste is dat hij aan spelen toekomt", zegt Machado.

