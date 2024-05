Ryanair is op oorlogspad en maakt Arsenal tot twee keer toe belachelijk op het internet

Ryanair heeft Premier League-club Arsenal tot twee keer toe in de zeik genomen op het medium X. Lang was Arsenal in de race voor het kampioenschap in de Premier League, maar in de laatste speelronde is dan toch de beslissing gevallen: Manchester City is kampioen geworden van de Premier League.

Arsenal ontving thuis Everton FC, maar Manchester City moest punten verspelen tegen West Ham United, maar dat gebeurde niet. “Dit is ons moment”, tweette de Noord-Londense club voorafgaand aan de mogelijke kampioenswedstrijd. “Te grappig”, las de reactie van de vliegmaatschappij. Dat was niet het enige, bekijk hieronder de banter van Ryanair.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

Artikel gaat verder onder video

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Eredivisie voor Europees voetbal

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.