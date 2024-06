‘NAC gepromoveerd om te degraderen, één van de slechtst geleide profclubs in Nederland’

NAC Breda zal volgend seizoen meteen weer degraderen uit de Eredivisie. Althans, dat is de mening van Valentijn Driessen. De journalist is van mening dat de selectie van de Bredanaars niet van Eredivisieniveau is, terwijl er ook geen geld is om deze te verbeteren.

Zondagavond keerde NAC na vijf seizoenen terug in de Eredivisie. Op bezoek bij Excelsior werd met 4-1 verloren, maar door een 6-2 zege in het Rat Verlegh Stadion promoveren de Brabanders na de Eredivisie. Die tijd zal niet lang duren, voorspelt Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Weten gepromoveerde clubs zich in hun eerste seizoen vaak veilig te spelen; NAC lijkt gepromoveerd om te degraderen. Tegen Excelsior bewees NAC dat het sportief niets te zoeken heeft in de Eredivisie. Alleen deed Excelsior zichzelf de das om met twee rode kaarten tijdens het eerste treffen in Brabant.”

Volgens de chef voetbal is de selectie van NAC totaal niet klaar voor een seizoen Eredivisie. “Het gros van het stel speelde niet voor niets een seizoen lang anoniem in de Eerste Divisie. Van de Belgische cultheld Jan Van den Bergh tot de labiele Volendammer Boy Kemper, de uitgerangeerde Cuco Martina en de blinde Noorse stormram Sigurd Haugen, de tranen springen je in de ogen.” Wel ziet hij in Aimé Omgba en Dominik Janosek twee spelers waar de Bredanaars mee verder kunnen. “Zij zijn nog iets van een rafelige vlag op een modderschuit. Er zal een enorme bezem door de selectie moeten, terwijl er nauwelijks geld is om te investeren.”

Driessen denkt dan ook dat Jean-Paul van Gastel er goed aan heeft gedaan te vertrekken uit Breda. De oefenmeester volgde in september 2023 Peter Hyballa op. “Hij begon bevlogen, maar de liefde bekoelde snel toen Van Gastel doorkreeg dat de organisatie bij NAC nog steeds die eeuwige puinhoop was”, ziet Driessen. “Geen verrassing, want de club is al jarenlang één van de slechtst geleide profclubs van Nederland. Het doet zelfs de slangenkuil bij het gedegradeerde FC Volendam verbleken.” Volgens de journalist is Van Gastel op het juiste moment uitgestapt. “Voor een ding blijft Van Gastel behoed na het geleverde huzarenstukje: hij zal niet degraderen met NAC volgend seizoen. Dat laat hij aan zijn opvolger Hoefkens over. Als die het in de Bredase slangenkuil tenminste een seizoen lang volhoudt.”

