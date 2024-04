Arsenal spoelt Champions League-kater weg en pakt voorlopig de koppositie

Arsenal heeft zich zaterdagavond op bezoek bij Wolverhampton Wanderers hersteld van de midweekse uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München. In het Molineux Stadium werd het 0-2 voor the Gunners door goals van Leandro Trossard en Martin Ødegaard. Daarmee klimt de ploeg van Mikel Arteta voorlopig naar de eerste plaats in de Premier League.

Na de nederlaag tegen Bayern München besloot Arteta om tegen Wolverhampton te beginnen zonder Gabriel Martinelli, Jorginho en de niet fitte Takehiro Tomiyasu. Daardoor waren er in het Molineux Stadium basisplaatsen voor Gabriel Jesus, Jakub Kiwior en Trossard. In het begin van het duel was het Arsenal dat de lakens uitdeelde, maar dit niet kon omzetten in een voorsprong. In de loop van de eerste helft begon de thuisploeg steeds meer in de wedstrijd te komen, maar het was Arsenal dat met een voorsprong aan de thee ging. Jesus kreeg de bal aangespeeld in de zestien, hield knap zijn man af en kreeg de bal bij Trossard, die schitterend in de kruising schoot.

In de tweede helft was Arsenal oppermachtig, maar de Londenaren wisten dit niet in score uit te drukken. Pas tijdens het slotoffensief kregen de Wolves weer wat kansjes, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg niet meer. The Gunners kregen in de slotfase nog een aantal enorme kansen, waarna Ødegaard uiteindelijk de score wist te verdubbelen. De Noor probeerde de bal voor te geven, maar deze werd geblokkeerd. Hij kreeg de bal weer terug, om deze vanaf de achterlijn in de goal te schieten. Hierdoor weet Arsenal na twee nederlagen weer wat winnen is.

Met de zege klimt Arsenal over Manchester City naar de eerste plek in de Premier League. De ploeg uit Manchester won zaterdagavond de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea en heeft daardoor een wedstrijd minder gespeeld dan de Londenaren. De andere titelconcurrent, Liverpool, kan zondag weer op gelijke hoogte komen wanneer the Reds op bezoek gaan bij Fulham.