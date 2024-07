Voormalig Feyenoord-cultheld Kazim-Richards keert na ruim twintig jaar terug bij Arsenal

keert na ruim twintig jaar terug bij Arsenal. De voormalig Feyenoord-spits kondigt via zijn eigen X-account aan dat hij aan de slag gaat als jeugdtrainer bij The Gunners.

Kazim-Richards speelde van 1998 tot 2001 in de jeugdopleiding van Arsenal, waarna hij de overstap maakte naar de Onder 18 van Bury FC. Daarna volgden in zijn actieve voetbalcarrière nog zeventien clubs, waaronder Fenerbahçe, Galatasaray, Olympiakos, Feyenoord en Celtic.

Artikel gaat verder onder video

De Turkse spits werd in het seizoen 2014-2015 door Feyenoord gehuurd van Bursaspor en werd daarna transfervrij overgenomen door de Rotterdammers. In de Maasstad werd Kazim-Richards, die 49 officiële wedstrijden speelde een cultheld. In Rotterdamse dienst maakte hij veertien doelpunten en was hij goed voor acht assists.

Uiteindelijk raakte de spits uit de gratie in Rotterdam, nadat hij kort voor de persconferentie voorafgaand aan het duel met PSV een journalist van de schrijvende pers heeft bedreigd. Feyenoord besloot de spits te schorsen, terwijl ook toenmalig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst geen toekomst meer zag in Kazim-Richards. Uiteindelijk verloste het Schotse Celtic Feyenoord van de aanvaller.

Kazim-Richards stopte vorig jaar als profvoetballer en heeft nu een contract getekend bij Arsenal om zijn trainersambities na te jagen. “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik officieel deel uitmaak van de coachingstaf van de Arsenal Academy. Het is een eer om bij een club te horen die zo bekendstaat om zijn toewijding aan excellentie en ontwikkeling”, schrijft de oud-spits op X. Het is niet bekend welke functie hij precies gaat bekleden.

Tenho o prazer de anunciar que oficialmente faço parte da equipe técnica da academia do @Arsenal É uma honra fazer parte de um clube tão renomado por seu compromisso com a excelência e o desenvolvimento. — Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) July 20, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Niet PSV, maar Feyenoord is beste stap voor Memphis Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van Memphis Depay in de Eredivisie, maar dan bij Feyenoord.