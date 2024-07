Ajax verkoopt keeper Tommy Setford aan Arsenal: transfersom is bekend, Mertesacker prijst zich gelukkig

verruilt Ajax definitief voor Arsenal. De Amsterdammers maken via een persbericht melding van een akkoord met de Engelse grootmacht. Omdat het contract van de achttienjarige keeper nog een jaar doorloopt, betaalt Arsenal een transfersom.

De overstap komt niet als een verrassing. Ajax bereikte vorige week al een akkoord met Arsenal over de transfersom voor de talentvolle doelman. Eerder op de zondag meldde journalist Fabrizio Romano dat de transfer rond was en dat Setford een vierjarig contract gaat ondertekenen in Londen.

Artikel gaat verder onder video

The Athletic kwam eerder al met het bericht naar buiten dat met de overgang van Setford een bedrag van één miljoen euro gemoeid is. Dit bedrag kan middels bonussen nog verder oplopen. Het openingsbod van Arsenal van vier ton op de achttienjarige doelman werd door de Amsterdammers van tafel geveegd.

Per Mertesacker, manager van de academie van Arsenal, toont zich op de website van the Gunners gelukkig met de overstap. "Hij is een jonge doelman met veel potentie. We zien ernaar uit om hem te ondersteunen in zijn ontwikkeling in de komende jaren. Zijn eerste stap wordt om hem te integreren bij de Under 21 en hem regelmatig te laten meetrainen met de keepers van het eerste elftal."

Zelf zegt Setford dat hij 'niet kan wachten' om te beginnen. "Ik ken Ethan (Nwnaeri, red.) and Myles (Lewis-Skelly) al”, doelt hij op trainingskampen met Engelse jeugdploegen. “Dat zijn geweldige jongens met wie ik kan lachen. Ik kijk ernaar uit om me volgend seizoen te ontwikkelen en een hoger niveau te halen."

Setford kon bij Ajax de vaste keeper worden van Jong Ajax, maar kan desondanks de lokroep van Arsenal niet weerstaan. Bij de Londense topclub gaat Setford aansluiten bij de Onder 20. Arsenal nam deze zomer afscheid van Ovie Ejeheri, James Hillson en Arthur Okonkwo. Onlangs maakte ook de achttienjarige Deense jeugdinternational Lucas Nygaard de overstap naar Londen.

Setford is geboren in Nederland en maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Vorig seizoen zat hij tweemaal bij de wedstrijdselectie van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar tot een debuut kwam het niet. Hij speelde zijn wedstrijden voor de Onder 18. Setford is de jongere broer van Charlie Setford, die voor Jong Ajax keept. Eigenlijk zouden de twee broers volgend seizoen strijden om die plek onder de lat.

