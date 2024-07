Ajax ziet doelman vertrekken: ‘Hij tekent zondag nog bij Arsenal’

Ajax gaat definitief afscheid nemen van . De Amsterdammers bereikten vorige week al een akkoord met Arsenal over de transfersom voor de talentvolle doelman. Fabrizio Romano weet te melden dat de pas achttienjarige keeper zondag zijn handtekening zal zetten onder een vierjarig contract bij The Gunners.

Setford werd in Haarlem geboren, maar heeft daarnaast de beschikking over een Engels paspoort. De achttienjarige keeper is jeugdinternational van Engeland en zal komend seizoen dus ook in dat land actief zijn. In de Engelse hoofdstad gaat hij samenwerken met de keeperstrainer die hij ook bij de Engelse vertegenwoordigde elftallen heeft. Daarnaast is er voor hem voor de lange termijn ‘een sportief plan op maat gemaakt’.

The Athletic kwam eerder al met het bericht naar buiten dat met de overgang van Setford een bedrag van één miljoen euro gemoeid is. Dit bedrag kan middels bonussen nog verder oplopen. Het openingsbod van Arsenal van vier ton op de achttienjarige doelman werd door de Amsterdammers van tafel geveegd.

Setford kon bij Ajax de vaste keeper worden van Jong Ajax, maar kan desondanks de lokroep van Arsenal niet weerstaan. Bij de Londense topclub gaat Setford aansluiten bij de Onder 20. Arsenal nam deze zomer afscheid van Ovie Ejeheri, James Hillson en Arthur Okonkwo. Onlangs maakte ook de achttienjarige Deense jeugdinternational Lucas Nygaard de overstap naar Londen.

🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 18 year old goalkeeper Tommy Setford, set to become new Arsenal player by signing his contract today. pic.twitter.com/6Ie5mu8yv9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024

