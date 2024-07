'Ajax en Arsenal akkoord over transfer: talent tekent vierjarig contract'

Ajax en Arsenal hebben overeenstemming bereikt over de transfer van , zo meldt The Athletic. De achttienjarige doelman zal bij The Gunners voor vier jaar gaan tekenen en levert de Amsterdammers volgens het medium zo'n één miljoen euro op, al zou dat bedrag door bonussen in de toekomst nog verder kunnen oplopen.

De achttienjarige Setford werd in Haarlem geboren, maar beschikt ook over een Engels paspoort. De keeper speelt - net als zijn oudere broer Charlie, die tevens voor Ajax uitkomt - zijn jeugdinterlands voor Engeland en zal komend seizoen dus in dat land gaan spelen. Arsenal nam deze zomer al afscheid van drie jonge keepers uit de eigen Academy en heeft behalve Setford ook de Deense jeugdinternational Lucas Nygaard (18) aangetrokken.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen week werd al volop gespeculeerd over een vertrek van Tommy Setford naar Arsenal. De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano maakte donderdag als eerste melding van de belangstelling van de Engelse topclub voor de sluitpost. Telegraaf-journalist Mike Verweij meldde een dag later dat Ajax 'klem' leek te zitten, aangezien het contract van de keeper medio 2025 af zou lopen. "Setford staat ondanks het aanbod van Ajax de vaste keeper van Jong Ajax te worden niet onwelwillend tegenover een overstap naar Arsenal. In Londen kan hij samenwerken met de keeperstrainer die hij bij de Engelse vertegenwoordigende elftallen heeft en is een voor de lange termijn een sportief plan op maat gemaakt", legde de clubwatcher uit.

Waar een eerste bod van vier ton nog van tafel werd geveegd, ligt er inmiddels dus een akkoord over een transfersom van een miljoen euro, als de informatie van The Athletic klopt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot transfernieuws zorgt voor woede bij Ajax-fans

Enkele fans van Ajax op X vinden dat de clubleiding een grote blunder heeft begaan.