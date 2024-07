Verweij onthult bod Arsenal voor Ajax-talent: Amsterdammers staan mogelijk 'klem'

Ajax zou Tommy Setford deze zomer voor een mooi bedrag kunnen verkopen aan Arsenal. Volgens Mike Verweij heeft de grootmacht uit Noord-Londen een bod van 400.000 euro plús bonussen neergelegd in Amsterdam. De 18-jarige Setford heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2025.

Fabrizio Romano maakte donderdag melding van de belangstelling van Arsenal voor Setford. Ajax ziet in de Engelsman, geboren in Haarlem, een ‘groot talent’, maar dreigt hem nu dus kwijt te raken aan de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Premier League. Volgens Verweij staat Ajax door het bod vanuit Londen mogelijk ‘klem’. “Setford staat ondanks het aanbod van Ajax de vaste keeper van Jong Ajax te worden niet onwelwillend tegenover een overstap naar Arsenal. In Londen kan hij samenwerken met de keeperstrainer die hij bij de Engelse vertegenwoordigende elftallen heeft en is een voor de lange termijn een sportief plan op maat gemaakt”, zo weet de clubwatcher van De Telegraaf.

Verweij weet tevens te melden dat Ajax, mocht het Setford tot het einde van het seizoen aan zijn contract houden, enkel het nu door Arsenal geboden bedrag van 400.000 euro zal ontvangen. Dat is dus zónder eventuele bonussen. “De komende dagen onderhandelen beide clubs verder, waarbij Ajax zal proberen een hoger bedrag los te weken. Tegelijkertijd wordt een laatste poging ondernomen Setford te verleiden alsnog bij te tekenen”, zo klinkt het. Setford zette in de zomer van 2022 voor het laatst zijn krabbel onder een nieuw contract in Amsterdam. Hij zat vorig seizoen twee keer bij de selectie van Jong Ajax, maar keepte nog niet in de Keuken Kampioen Divisie.

