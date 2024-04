Interessant nieuws voor Oranje: basiskracht op WK 2022 maakt rentree bij beloftenploeg

gaat komende maandag zijn rentree maken bij de Onder 21 van Arsenal. De verdediger, die aan het begin van dit seizoen een zware knieblessure opliep, is fit genoeg om voor het eerst weer minuten te maken in een voetbalwedstrijd.

In de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen Nottingham Forest, viel de van Ajax overgekomen verdediger uit met een zware blessure. De Nederlander scheurde zijn kruisband en moest maandenlang toekijken vanaf de kant. Inmiddels traint Timber alweer een tijdje mee bij de ploeg van Mikel Arteta.

Maandag is de man die op het WK van 2022 in Qatar basisspeler was fit genoeg om zijn rentree te maken. Timber gaat dan minuten maken in de wedstrijd tegen Blackburn Rovers Onder 21. “Daarna zullen we zien waar hij staat en hoe hij zich voelde. Hij ziet er goed uit op de training, maar dit is nu de laatste stap. We moeten de zekerheid hebben dat hij er klaar voor is”, sprak Arteta op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Met nog zo’n twee maanden voor het EK in juni gaat Timber dus weer minuten maken. Voor Ronald Koeman is dit mogelijk interessant nieuws. Het is echter nog maar de vraag of de bondscoach Timber nog op de radar heeft.

