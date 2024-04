Jasper Cillessen heeft niets in de gaten en viert in zijn eentje feest in De Kuip

had als allerlaatste speler op het veld bij de bekerfinale tussen Feyenoord en zijn club N.E.C., in de gaten dat de 0-1 van werd afgekeurd wegens buitenspel. De 34-jarige sluitpost van de Nijmegenaren vierde aan de andere kant van het veld dan ook een uitbundig feestje, tot hij erachter kwam dat zijn ploeg niet op voorsprong was gekomen.

Chery werd na een halfuur spelen bereikt in de zestienmeter van de Rotterdammers na een kort passje van ploeggenoot Kodai Sano. De 35-jarige middenvelder haalde vervolgens snoeihard én succesvol uit: zijn harde inzet was Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther te machtig en sloeg via de paal binnen.

Al snel werd echter duidelijk dat de N.E.C.-supporters te vroeg gejuicht hadden: Sano stond op het moment van inspelen een fractie buitenspel, waardoor de treffer van Chery geannuleerd werd. Cillessen had een meter of tachtig verderop echter niets in de gaten en vierde in extase, met zijn ogen dicht, de goal van zijn ploeggenoot.

Volg hier LIVE de bekerfinale tussen Feyenoord en N.E.C.

Het te vroeg juichen van de doelman leidt op X tot enkele geamuseerde reacties. "Cillessen zien juichen voor niks is echt geweldig", schrijft een kijker. "Man, man, wat is die Cillessen toch een waanzinnige idioot", meent een ander. Anderen vinden het niet netjes van de zendgemachtigde om de keeper uitgebreid in beeld te brengen: "Zooo sneu van ESPN om hier weer op Cillessen in te zoomen."