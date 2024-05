Van der Vaart grapt na zien curieuze penalty-save over Cillessen: 'Die is op je eigen conto'

Rafael van der Vaart kan het niet laten een grap over te maken na het zien van een curieuze strafschop in de wedstrijd tussen UD Las Palmas en Girona van afgelopen zaterdag. voorkwam al vroeg in de wedstrijd dat Daley Blind en zijn ploeggenoten op achterstand kwamen door een penalty van Las Palmas-spits Sandro Ramírez met zijn gezicht te keren.

Ramírez mocht binnen tien minuten al aanleggen, maar liet dankzij de pijnlijke redding van Gazzaniga dus na om Las Palmas op voorsprong te schieten. Aan de andere kant liet ook Girona-spits Artem Dovbyk even later een penalty onbenut, maar wist David López in de rebound wél raak te schieten. In de tweede helft kreeg Dovbyk vervolgens een herkansing vanaf de stip en bepaalde hij de eindstand op 0-2.

In Rondo wordt maandagavond de opmerkelijke save van Gazzaniga nog eens vertoond. "Hij pakt een penalty, maar het kost hem wel een paar hersencellen, op z'n minst", kondigt presentator Wytse van der Goot het fragment aan. "Hij wist dus niet dat hij hem pakte, mazzelpik", merkt Marco van Basten lachend op.

"Cillessen zou er een moord voor doen", grapt Van der Vaart vervolgens. Van der Goot reageert: "Die is op je eigen conto." Van der Vaart baarde in 2022 opzien door de keeper van N.E.C., met wie hij samenspeelde in het Nederlands elftal, onder meer 'een beetje een naar mannetje' te noemen.

𝐆𝐚𝐳𝐳𝐚𝐧𝐢𝐠𝐚 pakt 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐲 😵‍💫🤕

De Argentijnse doelman stopt de bal met z'n gezicht en voorkomt daarmee de voorsprong voor de thuisploeg..#ZiggoSport #LaLiga #LasPalmasGirona pic.twitter.com/2qEkdRZ7iz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 27, 2024

