Valentijn Driessen is kritisch, zet Arne Slot op zijn plaats en noemt zeven zwakke punten van hem

Valentijn Driessen vindt dat met Arne Slot de beste trainer sinds Ernst Happel in 1969-1973 vertrekt bij Feyenoord, maar benadrukt dinsdag in zijn column voor De Telegraaf dat de oefenmeester niet heilig is. De journalist zet Slot, die hij gezien zijn prestaties in Rotterdam wél hoog heeft zitten, door middel van zeven kritische noten met beide voeten op de grond.

Als Slot dinsdag De Telegraaf openslaat en de eerste alinea in de column van Driessen leest, zal de nieuwe trainer van Liverpool ongetwijfeld in de lach schieten. De journalist zoomt in eerste instantie namelijk niet in op de prestaties van Slot bij Feyenoord of de verwachtingen van hem bij Liverpool, maar op zijn tekortkomingen: "Hoewel de reacties van het Legioen anders deden vermoeden, heeft Feyenoord geen afscheid genomen van een heilige. Ook controlfreak Arne Slot heeft zo z’n dingetjes. Los van z’n ijdelheid is dat hij soms in complotten denkt en geldgedreven is", gaat Driessen van wal.

De journalist kraakt nog meer kritische noten: "Hij (Slot, red.) vertoont af en toe manipulatieve trekjes voelt zich ten onrechte miskend. Verder lukte het Slot niet zijn plaaggeesten José Mourinho en Peter Bosz te verdrijven", doelt de verslaggever van De Telegraaf op de verloren Conference League-finale van Feyenoord en het kampioenschap van PSV in de Eredivisie: "Qua prijzen bleef Slot derhalve achter bij een recente voorganger in De Kuip: Giovanni van Bronckhorst."

Vervolgens gaat Driessen in op positieve punten van Slot, want die zijn er volgens hem ook genoeg: "Het is Slot gelukt om Feyenoord een nieuwe voetbalidentiteit te bezorgen. Een voetbalidentiteit neerzetten is het hoogst bereikbare voor een voetbaltrainer. Je mag je dan scharen in de categorie Johan Cruijff – hij deed dit ook al als speler – en Pep Guardiola. Prijzen zijn voor die categorie ondergeschikt", legt Driessen uit. "Daarom is de erfenis en de treurnis bij Slots vertrek groter en intenser bij het Feyenoord-legioen dan toen prijzenpakker Van Bronckhorst als clublegende De Kuip verliet."

