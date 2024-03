Van Hooijdonk beëindigt felle discussie over 'wijf van Almere' met vinnige opmerking naar Van der Vaart

De interesse van sc Heerenveen in Maurice Steijn zorgt zondagavond voor een felle discussie bij Studio Voetbal. Volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg moet Heerenveen niet in zee gaan met Steijn, na zijn denigrerende uitspraak over psychologe Annemieke Zijerveld. Daar is Rafael van der Vaart het mee oneens.

Maandag zat Steijn bij Rondo. Daar blikte hij terug op de uitspraken die Zijerveld in oktober deed. De clubpsychologe van Almere City liet zich kritisch uit over Ajax. Ze sprak van een gebrek aan leiderschap bij de technische staf. Steijn zette haar maandag weg als ‘dat wijf van Almere’. Vier dagen later bevestigde algemeen directeur Ferry de Haan van Heerenveen dat hij in gesprek is geweest met Steijn over een trainersfunctie.

“Ik vind dat Ferry de Haan de afspraak had moeten afzeggen als hij maandag de tv had aangezet”, zegt Stekelenburg zondagavond bij Studio Voetbal. “Bij Rondo had hij het over ‘dat wijf van Almere’. Ik zou, zeker op zo’n korte termijn, niet met zo iemand gaan praten over een functie bij een club. Natuurlijk heeft hij op dat niveau laten zien een prima trainer te zijn, maar ik vond dat zo ordinair en onbeschoft.”

Van der Vaart wijst erop dat Steijn ‘eerlijk’ was. “Als een vrouw zo over jou praat, alsof je er geen reet van kan, dan denk jij toch: dat wijf.”

Stekelenburg antwoordt: “Dat mag je denken, maar dat zeg je toch niet op nationale tv?”

Van der Vaart: “We mogen toch eerlijk zijn? We zijn toch allemaal mens?"

Stekelenburg: “Natuurlijk wel, maar je hoeft toch niet dat soort termen te gebruiken? Het is niet alsof hij in het nauw gedreven werd en het eruit floepte. Hij zat in een warm bad, had er kennelijk over nagedacht, en dan zeg je zoiets. Dan mag ik toch ook vinden dat je af bent?”

Van der Vaart: “Hij had beter ‘vrouw’ kunnen zeggen, dat ben ik met je eens. Maar ik zie jou ook vaak interviews doen waarvan ik denk: je had beter thuis kunnen blijven. Omdat de spelers weinig zeggen. En nu zegt iemand een keer wat…”

Stekelenburg: “Het gaat mij er niet om dat hij het dom, stom of irritant vindt wat zij gedaan heeft: over hem praten zonder heel specifieke kennis. Maar dat kun je toch anders verwoorden?”

Van der Vaart: “Als voetballer heeft nog nooit iemand zo over mij gepraat. Ik vind het raar dat iemand van Almere City zo over Steijn praat. Echt bizar. Of je nou ‘vrouw’ of ‘wijf’ bent, dat komt op hetzelfde neer toch?”

Pierre van Hooijdonk, die in augustus in opspraak kwam doordat hij Steijn zonder bewijs betichtte van ‘duistere dealtjes’, houdt zich grotendeels afzijdig in de discussie. Maar na de vergelijking van Van der Vaart mengt hij zich wel. “Je kan toch niet zeggen dat ‘wijf’ hetzelfde is als ‘vrouw’?”

Van der Vaart voelt de bui al hangen. “Oh nee, ik moet m’n mond houden. Nee, het zijn verschillende dingen, maar uiteindelijk is het toch hetzelfde? Hij had het niet moeten zeggen, dat ben ik met je eens. Maar je kan toch een keer een foutje maken? Ik vind het onzin dat hij daarom geen trainer van Heerenveen mag worden. Ik heb bijvoorbeeld een wereldwijf”, voegt Van der Vaart toe, waarna het publiek lacht.

Stekelenburg antwoordt: “Je kan het proberen te sugarcoaten, maar zo werd het niet bedoeld door Steijn.”

Tot slot beëindigt Van Hooijdonk de discussie met een vinnige opmerking richting Van der Vaart. “Je zou wel een goede assistent-trainer zijn voor Steijn. Je bent wel loyaal naar ‘m”, zegt hij lachend.