Walging om taalgebruik van Maurice Steijn over Annemieke Zijerveld: ‘Zo waanzinnig ordinair dit’

Henk Spaan is niet te spreken over een opmerking die Maurice Steijn maandagavond heeft gemaakt in het programma Rondo op Ziggo Sport. De oud-trainer van Ajax noemde de clubpsychologe van Almere City, die zich ooit kritisch uitliet over Ajax, live op televisie 'dat wijf van Almere'.

Annemieke Zijerveld liet zich eerder in dit seizoen op NPO Radio 1 kritisch uit over Ajax. De clubpsychologe, die bij Almere City met Hedwiges Maduro samenwerkte, rekende Steijn en zijn technische staf het nodige aan in de openingsfase van het seizoen: "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar irriteer ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk", zei Zijerveld destijds.

In de uitzending op Ziggo Sport werd Steijn weer geconfrotneerd met de uitspraken van de werkneemster van Almere City: "Dat wijf van Almere", begint Steijn, waarna Marco van Basten hem corrigeert: "Die vrouw", zegt de analist, waarna Steijn reageert: "Die vrouw, vooruit. Je bent met zijn vijf in een trainerskamer en dan moet je elkaar steunen", doelt Steijn op het mogelijke lekken van Maduro richting Zijerveld.

De opmerkingen van Steijn zorgen voor irritatie bij onder meer Henk Spaan, die op X kritisch is op de Haagse trainer: "Zo waanzinnig ordinair dit", zegt Spaan over Steijn. De journalist vindt het niet chic van de trainer om openlijk te roddelen over zijn assistenten en de clubpsychologe van Almere City zo te noemen op televisie.