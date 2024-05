SC Heerenveen dicht bij aantrekken smaakmaker Keuken Kampioen Divisie

Levi Smans gaat deze zomer de overstap maken naar sc Heerenveen. Volgens de Leeuwarder Courant moet de middenvelder van VVV-Venlo na Sam Kersten de tweede versterking van de Friezen gaan worden.

De 21-jarige Smans is dit seizoen een heuse smaakmaker in de Keuken Kampioen Divisie en is onlangs uitgeroepen tot ‘beste talent’ van de vierde periode. Onder leiding van trainer Rick Kruys, die in de voorbije periode ook in verband werd gebracht met sc Heerenveen, is Smans een vaste basisspeler. Vooralsnog was de Limburgse middenvelder in 34 competitiewedstrijden goed voor negen doelpunten en zes assists.

SC Heerenveen is dicht bij een akkoord met VVV-Venlo over een transfersom van de 21-jarige middenvelder, die in Limburg nog een contract tot medio 2025 heeft. Naar verluidt betaalt de huidige nummer tien van de Eredivisie tussen de drie en vier ton voor Smans. Het is de bedoeling dat de middenvelder op korte termijn een meerjarig contract gaat ondertekenen in Friesland.

