'Europese topclub heeft Ajax-flop Mikautadze in het vizier na enorme opleving in Frankrijk'

De momenteel door Ajax aan FC Metz terugverhuurde heeft zich volgens Spaanse media in de kijker gespeeld van Atlético Madrid. Sinds zijn terugkeer in Frankrijk is de Georgische aanvaller weer helemaal opgeleefd, waardoor een opvallende transfer naar de werkgever van Memphis Depay nu lonkt.

Ajax telde afgelopen zomer liefst zestien miljoen euro neer om Mikautadze los te weken uit Metz, waar hij in het voorgaande seizoen een cruciale rol speelde bij het afdwingen van promotie naar de Ligue 1. In Amsterdam kon de Georgiër echter geen moment overtuigen. Na negen doelpuntloze wedstrijden, grotendeels als invaller, keerde Mikautadze in de winterse transferperiode op huurbasis terug bij de Noord-Franse club. Dat was ook direct de enige manier waarop hij Ajax kon verlaten, omdat Mikautadze in augustus al drie wedstrijden in de Ligue 1 had gespeeld en de FIFA niet toestaat dat spelers in één seizoen voor drie verschillende clubs uitkomen.

Eenmaal terug in Metz hervond de aanvaller al snel de vorm die hem zijn transfer naar Amsterdam had opgeleverd. Sinds zijn rentree trof Mikautadze niet minder dan tien keer doel namens de club die in een felle strijd om lijfsbehoud is verwikkeld. Met nog twee speelronden te gaan staat Metz momenteel zestiende, wat - net als in Nederland - play-offs om degradatie te ontlopen zou betekenen. De club speelt zondag het uitduel bij het drie plaatsen hoger geklasseerde RC Strasbourg en sluit het seizoen een week later af met een thuisduel tegen het reeds tot kampioen gekroonde Paris Saint-Germain. De achterstand op de 'veilige' vijftiende plaats van Le Havre bedraagt drie punten.

Overigens dreigde Metz het in de allesbeslissende slotfase van het seizoen zónder Mikautadze te moeten stellen. Tijdens de 2-3 thuisnederlaag van afgelopen zaterdag tegen Stade Rennes, waarin de Georgiër de score opende, kreeg de Ajax-huurling diep in blessuretijd een rechtstreekse rode kaart. Inmiddels is duidelijk dat die door de Franse voetbalbond is geseponeerd, waardoor hij er tegen Strasbourg en PSG 'gewoon' bij kan zijn.

