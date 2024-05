Dit is het schema van het Nederlands elftal op het EK 2024 in Duitsland

Op 16 juni begint voor het Nederlands elftal het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland. Twee dagen eerder is met Duitsland – Schotland de officiële aftrap van het EK 2024. Nederland zit in de poule met Polen, Frankrijk en Oostenrijk. FCUpdate zet het schema van Oranje tijdens het EK 2024 op een rijtje. Voor een gedetailleerder speelschema, zie het eerdere artikel.

Het Nederlands elftal opent het EK in Hamburg tegen Polen. Op 16 juni om 15.00 uur staat de eerste groepswedstrijd op het programma in het Volksparkstadion van HSV. De tweede groepswedstrijd van Oranje is ook meteen het mooiste affiche van de drie: Nederland – Frankrijk. Deze wordt in Leipzig gespeeld, in het stadion wat gebruikt wordt door RB Leipzig.

Wanneer Nederland voor de rest speelt, weten we simpelweg nog niet, omdat niet bekend is hoeveelste Oranje gaat eindigen in de poule. Als Oranje eerste in de poule wordt, speelt Nederland tegen de nummer twee van de groep met Georgië, Tsjechië, Turkije en Portugal. Bij een tweede plaats speelt Oranje tegen de nummer twee van een groep met België, Roemenië, Slowakije en Oekraïne. Bij een derde plek moet Nederland bij de beste vier nummers drie zitten, dan gaat het door naar de knock-out fase.

Speelschema Nederlands elftal op het EK 2024 in Duitsland

Zondag 16 juni 15.00 uur: Polen – Nederland in Hamburg

Vrijdag 21 juni 21.00 uur: Nederland - Frankrijk in Leipzig

Dinsdag 25 juni 18.00 uur: Nederland – Oostenrijk in Berlijn