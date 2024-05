Dit is het volledige speelschema van het EK 2024 in Duitsland

Komende zomer staat het Europees Kampioenschap voetbal op het programma in Duitsland. Tijdens het EK 2016 waren we niet van de partij, in 2021 werden we in Boedapest door Tsjechië in de achtste finale en in 2024 is Nederland wederom vertegenwoordigd tijdens het eindtoernooi. Hoe ziet het EK-schema eruit? FCUpdate zet het allemaal op een rijtje!

Er nemen 24 landen deel aan het EK van 2024 in Duitsland, wat betekent dat er in totaal 51 wedstrijden op het programma staan tussen 14 juni en 14 juli. In de openingswedstrijd op 14 juni om 21.00 uur neemt gastland Duitsland het in München op tegen Schotland. De finale wordt afgewerkt in het Olympisch Stadion van Berlijn op zondag 14 juli, eveneens om 21.00 uur.

Groepsfase

Vrijdag 14 juni

21.00 uur: Duitsland – Schotland in groep A (München)

Zaterdag 15 juni

15.00 uur: Hongarije – Zwitserland in groep A (Keulen)

18.00 uur: Spanje – Kroatië in groep B (Berlijn)

21.00 uur: Italië – Albanië in groep B (Dortmund)

Zondag 16 juni

15.00 uur: Polen – Nederland in groep D (Hamburg)

18.00 uur: Slovenië – Denemarken in groep C (Stuttgart)

21.00 uur: Servië – Engeland in groep C (Gelsenkirchen)

Maandag 17 juni

15.00 uur: Roemenië – Oekraïne in groep E (München)

18.00 uur: België – Slowakije in groep E (Frankfurt)

21.00 uur: Oostenrijk – Frankrijk in groep D (Düsseldorf)

Dinsdag 18 juni

18.00 uur: Turkije – Georgië in groep F (Dortmund)

21.00 uur: Portugal – Tsjechië in groep F (Leipzig

Woensdag 19 juni

15.00 uur: Kroatië – Albanië in groep B (Hamburg)

18.00 uur: Duitsland – Hongarije in groep A (Stuttgart)

21.00 uur: Schotland – Zwitserland in groep A (Keulen)

Donderdag 20 juni

15.00 uur: Slovenië – Servië in groep C (München)

18.00 uur: Denemarken – Engeland in groep C (Frankfurt)

21.00 uur: Spanje – Italië in groep B (Gelsenkirchen)

Vrijdag 21 juni

15.00 uur: Slowakije – Oekraïne in groep E (Düsseldorf)

18.00 uur: Polen – Oostenrijk in groep D (Berlijn)

21.00 uur: Nederland – Frankrijk in groep D (Leipzig)

Zaterdag 22 juni

15.00 uur: Georgië – Tsjechië in groep F (Hamburg)

18.00 uur: Turkije – Portugal in groep F (Dortmund)

21.00 uur: België – Roemenië in groep E (Keulen)

Zondag 23 juni

21.00 uur: Zwitserland – Duitsland in groep A (Frankfurt)

21.00 uur: Schotland – Hongarije in groep A (Stuttgart)

Maandag 24 juni

21.00 uur: Kroatië – Italië in groep B (Leipzig)

21.00 uur: Albanië – Spanje in groep B (Düsseldorf)

Dinsdag 25 juni

18.00 uur: Nederland – Oostenrijk in groep D (Berlijn)

18.00 uur: Frankrijk – Polen in groep D (Dortmund)

21.00 uur: Engeland – Slovenië in groep C (Keulen)

21.00 uur: Denemarken – Servië in groep C (München)

Woensdag 26 juni

18.00 uur: Slowakije – Roemenië in groep E (Frankfurt)

18.00 uur: Oekraïne – België in groep E (Stuttgart)

21.00 uur: Tsjechië – Turkije in groep F (Hamburg)

21.00 uur: Georgië – Portugal in groep F (Gelsenkirchen)

Achtste finales

Zaterdag 29 juni

18.00 uur: Nummer twee van groep A – Nummer twee van groep B (Berlijn) Wedstrijd 38

21.00 uur: Nummer één van groep A – Nummer twee van groep C (Dortmund) Wedstrijd 37

Zondag 30 juni

18.00 uur: Nummer één van groep C – Nummer drie van groep D/E/F (Gelsenkirchen) Wedstrijd 40

21.00 uur: Nummer één van groep B – Nummer drie van groep A/D/E/F (Keulen) Wedstrijd 39

Maandag 1 juli

18.00 uur: Nummer twee van groep D – Nummer twee van groep E (Düsseldorf) Wedstrijd 42

21.00 uur: Nummer één van groep F – Nummer drie van groep A/B/C (Frankfurt) Wedstrijd 41

Dinsdag 2 juli

18.00 uur: Nummer één van groep E – Nummer drie van groep A/B/C/D (München) Wedstrijd 43

21.00 uur: Nummer één van groep D – Nummer twee van groep F (Leipzig) Wedstrijd 44

Kwartfinales

Vrijdag 5 juli

18.00 uur: Winnaar Wedstrijd 39 – Winnaar Wedstrijd 37 (Wedstrijd 45)

21.00 uur: Winnaar Wedstrijd 41 – Winnaar Wedstrijd 42 (Wedstrijd 46)

Zaterdag 6 juli

18.00 uur: Winnaar Wedstrijd 40 – Winnaar Wedstrijd 38 (Wedstrijd 48)

21.00 uur: Winnaar Wedstrijd 43 – Winnaar Wedstrijd 44 (Wedstrijd 47)

Halve finales

Dinsdag 9 juli

21.00 uur: Winnaar Wedstrijd 45 – Winnaar Wedstrijd 46 (Wedstrijd 49)

Woensdag 10 juli

21.00 uur: Winnaar Wedstrijd 47 – Winnaar Wedstrijd 48 (Wedstrijd 50)

Finale

Zondag 14 juli

21.00 uur: Winnaar Wedstrijd 49 – Winnaar Wedstrijd 50