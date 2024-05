Heeft Georginio Wijnaldum een vriendin? Dit weten we over zijn liefdesleven

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Heeft hij een vriendin en heeft hij kinderen?

De exen van Georginio Wijnaldum

Wijnaldum was vanaf 2017 in een relatie met Mirella Pereira, maar die lijkt in juli 2022 te zijn beëindigd. Waar er voor die tijd regelmatig foto’s van de twee op Instagram verschenen, hebben ze deze in de zomer van 2022 allemaal verwijderd en hebben ze elkaar ook ontvolgd.

Voor zijn relatie met Pereira was Wijnaldum samen met Virginia Braaf, zijn liefde van de middelbare school. Al vanaf hun twaalfde waren de middenvelder en Braaf samen, maar die relatie eindigde in 2016.

Het is niet bekend of Wijnaldum op dit moment een relatie heeft. Op zijn Instagram zijn alleen maar foto’s van hemzelf met andere voetballers en met zijn kinderen te vinden. Het is dan ook aannemelijk dat de middenvelder van Al-Ettifaq op dit moment vrijgezel is.

De kinderen van Georginio Wijnaldum

Wijnaldum heeft vier kinderen. Twee daarvan kreeg hij met Braaf: Ki-yeann (geboren in 2011) en Aysïa-Mae (geboren in 2014). Zijn andere twee kinderen komen uit de relatie met Pereira: Jacian (geboren in 2017) en Julián (geboren in 2020).