Mossou over verkiezing KNVB-voorzitter: ‘Hij was de beste en meest logische kandidaat’

Frank Paauw is maandagavond verkozen als nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Volgens Sjoerd Mossou een hele begrijpelijke keuze, vooral als er gekeken wordt naar de functie zelf en de competenties die gevraagd worden.

“Je bent belangrijk in de hoogste politieke kringen, je bent internationaal een belangrijk boegbeeld en een belangrijke lobbyist”, aldus Mossou in de AD Voetbalpodcast. “Je hebt een sturende, coachende functie intern bij de KNVB. Je bent betrokken bij alle geledingen en vertakkingen richting de maatschappelijke kant van het voetbal.”

Mossou is van mening dat dat allemaal klopte bij Paauw. “Als je dan kijkt naar de ervaring, het cv en het netwerk, dan kun je niet anders concluderen dat Frank Paauw de beste en meest logische kandidaat was.”

Hans Nijland was ook kandidaat en hoewel Mossou vol lof is over de persoon, vindt hij dat Paauw de betere papieren had. “Ik vind Hans Nijland een prachtige kerel en een schitterend figuur, en binnen het Nederlandse voetbal was hij er heus wel uitgekomen, maar in die rol als bondsvoorzitter heb je een internationale taak. Je hebt met ministeries te maken, je hebt met de politiek te maken waarin je zaken moet afdwingen. Daarin was het eigenlijk geen wedstrijd. Daarin is Paauw eigenlijk gewoon met afstand de beste. Dat kun je bijna niet anders uitleggen.”

De journalist van het Algemeen Dagblad begreep de kritiek vanuit de supporters echter wel. “De kritiek is prima. Die discussie moet ook gevoerd worden over de supporterszaken, daarin heeft hij ook gewoon wat te bewijzen. Dat moet hij ook vooral doen. Maar heel nuchter beschouwd kon dit ook bijna niet anders”, besluit Mossou.

