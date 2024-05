Jack van Gelder wil harde maatregel treffen na rellen bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles

Jack van Gelder wil geen zwarte hoodies meer zien in de stadions, zo vertelde hij bij de Oranjezomer op maandagavond. Na FC Utrecht – Go Ahead Eagles kwamen er beelden van rellende Utrecht-supporters die bezig waren met politiebusjes. Van Gelder kan er met zijn kop niet bij waarom mensen dit zouden doen.

“Wat er in ieder geval moet gebeuren, en dat geldt voor heel Nederland, dat we stoppen met het dragen van hoodies. Waardoor je niet meer kan zien wie wat is, gezichtsbedekking moeten we gaan verbieden en je moet als je iets doet open herkend kunnen worden. Je moet het bestraffen!”, zegt Van Gelder.

Artikel gaat verder onder video

“Dan zie je een politiebusje in elkaar geramd worden door mensen die teleurgesteld zijn dat hun club niet in de Conference League-voorronde mag spelen. Dan denk ik, wat is dat? Waar komt die agressie vandaan, wat zit er in de mensen überhaupt tegenwoordig”, aldus Van Gelder toen hij de beelden zag van de politiebusjes in Utrecht.

“Waarom moet je jezelf afzetten tegen politie en tegen ambulancepersoneel?”, vraagt de 73-jarige man zich af. “Maar ook tegenover elkaar, als jij nou iets vindt, moet je dan onmiddellijk met relletjes beginnen? Laten we nou gewoon proberen dat je het leuk met elkaar kan hebben”, besluit Van Gelder.

