'Calvin Verdonk kan tóch met Nederlandse club Europa in'

greep afgelopen seizoen met NEC naast Europees voetbal, maar mag zich mogelijk tóch opmaken voor een Europees avontuur. De 27-jarige linksback zou in de belangstelling staan van AZ, al is niet duidelijk of de oud-speler van Feyenoord en FC Twente een overstap naar Alkmaar zelf ziet zitten.

Verdonk is bezig aan zijn tweede periode in Nijmeegse dienst. In het seizoen 2017/18 kwam hij als speler van Feyenoord al op huurbasis uit voor NEC, waarna hij na omzwervingen bij FC Twente en het Portugese Familicão in de zomer van 2022 transfervrij terugkeerde in De Goffert. Verdonk tekende destijds een driejarig contract en was dit seizoen een van de pijlers onder het elftal van Rogier Meijer dat zich ontpopte tot een van de verrassingen van de Eredivisie.

Na een matige seizoensstart, waarin zelfs om het ontslag van de trainer werd geroepen, eindigde NEC de reguliere competitie als zesde. In de play-offs om een ticket voor de voorrondes van de Conference League sneuvelde de club echter tegen nummer negen Go Ahead Eagles, dat later in de finale af zou rekenen met FC Utrecht. Bovendien bereikte NEC de finale van de KNVB Beker, maar daarin was Feyenoord nipt te sterk (1-0).

Anderhalve week geleden werd al duidelijk dat Verdonk een aanbieding van NEC om zijn contract (dat loopt tot medio 2025) te verlengen, naast zich neer zou hebben gelegd in de hoop een stap hogerop te maken. Maurice de Mandt, journalist bij het lokale RN7, meldt op X dat Verdonk in de belangstelling van AZ zou staan. De Alkmaarders zouden zelfs al voor hem op de tribune hebben gezeten, maar of Verdonk een dergelijke overstap ziet zitten is een tweede. "Verdonk wil graag weg bij NEC om een stap te maken, maar het liefste naar het buitenland", weet De Mandt.

AZ zou serieuze interesse hebben in Calvin Verdonk. De scouts zaten voor hem al op de tribune de afgelopen weken. Verdonk wil graag weg bij NEC om een stap te maken, maar het liefste naar het buitenland. #necnijmegen — Maurice de Mandt (@mauricedemandt) May 27, 2024

