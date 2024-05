Eerste afvaller bij Oranje bekend: 42-voudig international mist EK in Duitsland

ontbreekt op het EK in Duitsland, zo maakt de KNVB maandagmiddag bekend in een officieel persbericht. De middenvelder van Atalanta was opgeroepen in de voorselectie, maar haakt wegens een spierblessure af in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Hoewel de officiële selectie pas woensdag bekend wordt gemaakt, weet de KNVB maandag al te melden dat De Roon sowieso ontbreekt. De middenvelder van Atalanta liep twee weken geleden een spierblessure op in de finale van de Coppa Italia tegen Juventus.

Het EK in Duitsland komt te vroeg voor de verdedigend ingestelde middenvelder. Zo blijven er nog 29 spelers over in de voorselectie. Er mogen in totaal 26 spelers mee naar het EK in Duitsland, dus Koeman moet nog drie spelers teleur gaan stellen.

De Roon is uitgegroeid tot een vaste naam in de selecties van Oranje. De oud-speler van onder meer Sparta en sc Heerenveen speelde al 42 keer in het shirt van het Nederlands elftal.

Vanmiddag vindt de eerste training plaats met een groep internationals die geen clubverplichtingen meer heeft. Morgen en woensdag traint de technische staf ook nog met deze groep. Zaterdag 1 juni verzamelen spelers en staf in Zeist voor de start van de officiële voorbereiding op het EK. Het Nederlands elftal speelt twee oefenwedstrijden in Stadion Feijenoord in Rotterdam. Donderdag 6 juni treft Oranje Canada en maandag 10 juni is de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Daags na de ontmoeting met IJsland staat het vertrek naar het Team Base Camp in Wolfsburg gepland