Europees Kampioenschap op de tocht voor Engelse sterspeler: ‘Alledaagse bewegingen doen pijn’

moet mogelijk het Europees Kampioenschap aan zich voorbij laten gaan. De Engelsman kwakkelt met een rugblessure en zelfs alledaagse bewegingen doen hem nu pijn. De ploeg van Gareth Southgate begint op 16 juni aan het toernooi in Duitsland met een wedstrijd tegen Servië.

Kane moest zich in de return in de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid (4-3 verlies over beide duels) vlak voor tijd laten vervangen. De spits kampte met een rugblessure, zo verklaarde zijn trainer Thomas Tuchel de opmerkelijke wissel. Inmiddels lijkt het herstel van Kane nog niet de goede kant op te gaan, dus zou hij volgens BILD zomaar het EK kunnen missen.

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever David Verhoff geeft wel aan dat hij er voorlopig niet vanuit gaat dat Kane het toernooi zal missen. “Op dit moment gaan we daar niet van uit. Het lijkt een beetje op de situatie met Sané en Musiala, er zijn al vroeg maatregelen genomen.” Toch is de blessure van de Engelsman zorgwekkend te noemen met het oog op het eindtoernooi. “De rugklachten waren in het begin gering, maar de afgelopen twee weken is het er niet beter op geworden. Daarom is hij naar een specialist gegaan, hij is nu niet meer in München.”

Tuchel gaf vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Hoffenheim al aan dat Kane voorlopig nog is uitgeschakeld. “In Madrid zat hij op de grens. We hebben het geprobeerd met injecties en behandelingen, maar zijn rug heeft het volledig opgegeven. Het is erger geworden en blijft pijn doen met alledaagse bewegingen. Er is dan ook geen enkele mogelijkheid voor hem om nu te trainen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'UEFA grijpt in: blunder in Bernabéu krijgt verstrekkende gevolgen voor scheidsrechter Marciniak'

De UEFA grijpt in na een fout van scheidsrechter Szymon Marciniak in de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid.