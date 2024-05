‘Mikautadze geniet interesse van meerdere Ligue 1-clubs, opvallende ruildeal mogelijk’

AS Monaco wil komende zomer een poging doen bij Ajax voor . De Georgiër, die momenteel op huurbasis bij FC Metz speelt, moet daar de vertrekkende Wissam Ben Yedder opvolgen. De Monegasken willen de omgekeerde weg laten bewandelen.

Mikautadze maakte afgelopen zomer de overstap van FC Metz naar Ajax, maar in de eerste seizoenshelft wist hij in Amsterdam geen potten te breken. Daarop werd besloten om hem in de winter weer te verhuren aan zijn vorige club, waar de Georgiër zijn oude vorm weer gevonden heeft. In negentien duels voor de Fransen was hij goed voor dertien treffers en gaf hij vier assists. Daarmee heeft hij de aandacht getrokken van AS Monaco, schrijft journalist Jurriaan van Wessem.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van Wessem moet Mikautadze bij de nummer twee van Frankrijk de opvolger worden van Ben Yedder, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt. In een poging de aanvaller van Ajax in te lijven, willen de Monegasken Myron Boadu de omgekeerde weg laten bewandelen. De spits speelt in de tweede seizoenshelft op huurbasis voor FC Twente en kwam daar in tien duels tot drie doelpunten.

Naast AS Monaco zou ook Stade Rennais interesse hebben in de diensten van Mikautadze, schrijft Ouest-France. Doordat de Fransen komend seizoen voor het eerst sinds 2018 geen Europa League spelen, zullen ze over een kleiner budget beschikken dan de afgelopen jaren. Toch is de verwachting dat er dankzij verkopen voldoende geld beschikbaar zal zijn. Een deel hiervan zou Rennais willen spenderen aan de verhuurde Ajacied, die ze ook afgelopen zomer al nadrukkelijk hebben gevolgd.

AS Monaco hoopt Georges Mikautadze los te weken bij Ajax, als opvolger van Wissam Ben Yedder (wiens contract niet wordt verlengd). Als ruilmateriaal wordt wellicht Myron Boadu aangeboden. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) May 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Miskoop vertrekt bij Ajax: Amsterdammers accepteren fors verlies van 40 procent

Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat Ajax dicht bij een akkoord is met Cruz Azul over een transfer.