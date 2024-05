Guardiola hint na binnenhalen landstitel over zijn toekomst: ‘Maar na acht, negen jaar...’

Pep Guardiola heeft zich zondag na het binnenhalen van de vierde landstitel op rij met Manchester City uitgelaten over zijn toekomst bij de club. De Spaanse keuzeheer heeft nog maar een contract voor een jaar in het Etihad Stadium en acht de kans groot dat hij na volgend seizoen vertrekt.

“De realiteit is dat ik dichter bij een vertrek ben dan dat ik blijf”, laat Guardiola weten aan Sky Sports. “Ik zit hier nu acht jaar, dat is volgend jaar negen. Op dit moment zegt mijn gevoel me dat ik hier ook volgend seizoen voor de groep wil staan. We hebben met de club gesproken, maar dat moeten we ook volgend seizoen weer doen. Ik moet ook zien welke spelers we hebben, of ze mij volgen. Ik wil volgend seizoen blijven. Tijdens het seizoen zullen we het verder bespreken. Maar na acht, negen jaar...”

Guardiola maakte in de zomer van 2016 de overstap van Bayern München naar Manchester City. In de jaren die volgden wist hij alles te winnen wat er te winnen valt. Zo won hij met the Citizens de Champions League, de Wereldbeker voor clubteams, de UEFA Supercup, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup, twee keer het Community Shield en zes landstitels. Afgelopen zondag legde hij beslag op dit zesde landskampioenschap met een 3-1 zege op West Ham United. Daarmee werd Manchester City de eerste club in de geschiedenis van de Premier League die deze vier keer op rij wist te winnen.

