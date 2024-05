Oppermachtig Atalanta met Koopmeiners en De Roon naar EL-finale na winst op Marseille

Atalanta Bergamo heeft donderdag met 3-0 in eigen huis gewonnen van Olympique de Marseille. Daardoor staan er meerdere Nederlanders in de Europa League-finale van 22 mei.

Bij Atalanta stonden Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis. Hans Hateboer en Mitchel Bakker moesten het doen met een plek op de bank. Bij Marseille zijn de namen iets minder bekend, al is vooral Pierre-Emerick Aubameyang een grote naam.

Atalanta was in de eerste helft velen malen sterker dan de ploeg uit Marseille. De Franse formatie kwam amper in de buurt van het doel van doelman Juan Musso, terwijl er genoeg ruimte op het veld was voor de Italiaanse ploeg. Koopmeiners, Ademola Lookman, Gianluca Scamacca en vooral Charles De Ketelaere waren in goeden doen. Scamacca kreeg in de zestiende minuut een aardige kans, die hij op doelman Pau Lopez schoot. Een kleine tien minuten later schoot de spits op de lat, waarna De Ketelaere een kopbal niet genoeg richting mee kon geven. Na een halfuur spelen viel dan toch de goal die Atalanta zo verdiende. Marseille leek even niet goed georganiseerd, waarna Lookman richting de zestien dribbelde. Zijn gekraakte schot vond de rechter onderhoek.

In het resterende kwartier had Atalanta eigenlijk nog een keer moeten scoren, maar struikelde Lookman toen hij voor de keeper kwam, wachtte De Ketelaere wat te lang met schieten en besloot wingback Davide Zappacosta niet voor te geven. Een xG-verhouding van 1,43 tegen 0,06 gaf de verhoudingen dan ook goed weer, maar de ruststand bleef 1-0.

Vlak na rust zette Marseille wat aan en kreeg het toch al vrij snel een kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Frans international Jonathan Clauss zette Iliman Ndiaye voor de keeper, maar laatstgenoemde mikte met een lob iets naast het doel. En als je zelf een grote kans mist… In de 52e minuut verdubbelde Atalanta de voorsprong, een fraai doelpunt! Matteo Ruggeri en Lookman combineerden samen, waarna Ruggeri de bal pardoes in de rechterkruising schoot (2-0). Met een voorsprong van twee doelpunten besloot Atalanta minder ten aanval te trekken, ook georkestreerd door de wissels van trainer Gian Piero Gasperini. Scamacca en De Ketelaere mochten het veld al vrij snel verlaten.

In het restant van de wedstrijd voetbalde Marseille zich eigenlijk niet naar kansen. De ploeg uit Frankrijk vond het erg lastig om dicht bij keeper Musso te komen, waardoor de spanning in het duel langzaam wegebde. In de allerlaatste seconden voetbalde Atalanta zich dan toch nog naar de 3-0, door een mindere bal van Geoffrey Kondogbia. El Bilal Touré lanceerde zichzelf vervolgens en schoot de bal koeltjes in de verre hoek. Atalanta kan zich nu klaarmaken voor de Europa League-finale, die op 22 mei zal plaatsvinden.