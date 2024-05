Jack Grealish in optima forma: Manchester City-ster zingt 'Unwritten' na kampioenschap Premier League

heeft zo te zien niet veel veranderd aan de manier waarom hij zilverwerk met zijn team viert. Nadat Manchester City kampioen is geworden van de Premier League is er een filmpje opgedoken van de Engelse buitenspeler waarop hij keihard aan het meezingen is op Unwritten van Natasha Bedingfield, terwijl hij geniet van een drankje.

Na het winnen van de Champions League met Manchester City doken er flink wat filmpjes op van een dronken Grealish die ongeveer twee dagen lang alleen maar aan de alcohol zat. Of er in de komende uren of dagen nog meer van dit soort filmpjes naar buiten komen zal te tijd moeten uitwijzen. In ieder geval heeft Grealish onder het genot van een drankje genoten van het kampioenschap. Hieronder de video.

