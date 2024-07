‘De Bruyne zwaait na negen jaar af bij Manchester City en staat voor lucratieve overstap’

gaat na negen seizoenen bij Manchester City de deur achter zich dicht trekken bij de Engelse topclub. Het Spaanse Diario AS weet te melden dat de 33-jarige middenvelder een akkoord heeft bereikt over de persoonlijke voorwaarden met de Saudische topclub Al Ittihad.

Eerder al maakte de transferjournalist Rudy Galetti melding van het persoonlijke akkoord tussen de beide partijen. Nu is het aan de clubs om tot een overeenkomst te komen. De Bruyne heeft bij The Citizens nog een contract voor één seizoen, waardoor de Engelse kampioen de Belg zal moeten verkopen als ze nog wat aan hem willen verdienen.

De 105-voudig Belgisch international heeft er zelf nooit een geheim van gemaakt dat hij nog wel eens een lucratieve transfer wilde maken. Zo zouden vertegenwoordigers van De Bruyne ook gesprekken hebben gevoerd met het vorig jaar opgerichte San Diego FC, waar ook PSV’er Hirving Lozano per januari gaat spelen. Het ziet er dus naar uit dat de MLS-club aan het kortste eind gaat trekken.

De Bruyne speelt al sinds 2015 voor Manchester City en groeide uit tot een onmisbare kracht in het Etihad Stadium. De Belg speelde vooralsnog maar liefst 382 officiële wedstrijden voor de Engelse grootmacht, waarin hij goed was voor 102 doelpunten en 170 assists. De Bruyne werd met The Citizens zesmaal kampioen van Engeland en wist in 2023 beslag te leggen op de Champions League.

Bij Al Ittihad zou hij te maken krijgen met onder meer Houssem Aouar, Karim Benzema en N’Golo Kante, al lonkt voor laatstgenoemde een mogelijke terugkeer naar de Premier League. De voormalig Chelsea-middenvelder mag zich heugen op de belangstelling van West Ham United.

