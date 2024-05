‘MLS-club voert gesprekken met entourage van ‘geïnteresseerde’ De Bruyne’

Vertegenwoordigers van Kevin de Bruyne hebben gesprekken gevoerd met San Diego FC over een mogelijke transfer naar de MLS, zo meldt The Athletic. De Belgische middenvelder zou wel oren hebben naar het spelen in de stad, maar een deal is nog lang niet op handen.

San Diego FC is opgericht op 18 mei 2023 en is toegelaten tot de Major League Soccer. De Bruyne zou de stad in Zuid-Californië wel zien zitten, waardoor hij overweegt de overstap te gaan maken naar MLS-club. Vooralsnog is er echter nog niets concreet, waardoor het erop lijkt dat de middenvelder met 102 doelpunten en 170 assists in 381 officiële wedstrijden voor Manchester City ook komend seizoen bij de Engelse kampioen zal spelen.

Clubs uit Saudi-Arabië hebben ook een oogje op De Bruyne, zo probeerde Al Hilal de middenvelder afgelopen zomer al te verleiden. De verwachting is dat de Saudische clubs zich komende zomer weer zullen gaan melden. De Bruyne heeft nog een contract tot medio 2025 bij Manchester City. De 32-jarige spelmaker behoort tot de beste middenvelders van zijn generatie, maar werd dit seizoen geteisterd door blessureleed. Toch kwam hij dit seizoen nog tot zes doelpunten en 18 assists in 1.694 speelminuten.