Guardiola verwijst hardnekkige geruchten naar de prullenbak: 'Nee, hij gaat niet vertrekken'

Kevin de Bruyne gaat Manchester City deze zomer niet verruilen voor Saudi-Arabië, zo bevestigt zijn trainer Pep Guardiola. De berichten in de Spaanse media, die afgelopen weekend bezwoeren dat de Belgische middenvelder al tot een persoonlijk akkoord zou zijn gekomen met Al-Ittihad, zijn volgens Guardiola nergens op gebaseerd.

De Bruyne staat al negen jaar onder contract bij Manchester City, dat in de zomer van 2015 liefst 76 miljoen euro overmaakte om de Belg over te nemen van VfL Wolfsburg. Zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2025 af, dus er werd de afgelopen tijd volop gespeculeerd over een afscheid.

De Spaanse krant Diario AS wist het afgelopen zondag zeker: De Bruyne zou persoonlijk rond zijn met Al-Ittihad, de werkgever van onder meer Karim Benzema en N'Golo Kanté. Guardiola maakt echter een ondubbelzinnig einde aan de geruchten: "Nee, Kevin gaat niet vertrekken", wordt de Spaanse oefenmeester geciteerd door transferspecialist Fabrizio Romano. Diezelfde Romano bestreed zondag de berichtgeving van AS al door te stellen dat er helemaal geen persoonlijk akkoord lag met Al-Ittihad en haalt nu zijn gelijk. "Fake news, zoals ik gisteren al heb opgehelderd", schrijft hij in de nacht van maandag op dinsdag op X.

Diverse Engelse media meldden maandag juist dat Manchester City al aan het voorsorteren is op een mogelijk vertrek van De Bruyne en zijn opvolger in de Premier League hebben gevonden. The Citizens zouden zaken willen doen met Crystal Palace en Eberechi Eze (26) naar het Etihad Stadium willen halen. De Engels international zou echter een prijskaartje van maar liefst 80 miljoen euro om zijn nek hebben, of hij nog altijd een transfertarget voor Manchester City is nu De Bruyne zijn contract 'gewoon' uit lijkt te gaan dienen moet daarom nog blijken.

🚨🔵 BREAKING: Pep Guardiola has just confirmed that Kevin de Bruyne will NOT sign for Saudi Pro League this summer.



“No, Kevin is NOT leaving”, Pep says.



Fake news, as clarified yesterday. ❌🇸🇦 pic.twitter.com/xqrraOCuNU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024

