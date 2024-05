Flashscore Team van de Week: Feyenoord met twee verdedigers gedeeld hofleverancier

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week. NEC, Feyenoord, AZ en Go Ahead Eagles leveren elk twee spelers, FC Volendam, FC Twente en PSV vaardigen een speler af.

Kayne van Oevelen (FC Volendam) 7,7

Kayne van Oevelen maakte in FC Volendams voorlopig laatste wedstrijd op het hoogste niveau zijn Eredivisiedebuut en deed dat zeer naar behoren. Volendam mocht lang hopen op een punt, maar moest in de 88e minuut toch capituleren en incasseerde de 1-2 van Enric Llansana. De 20-jarige doelman kon aan beide tegentreffers weinig doen en verrichtte negen reddingen om zijn ploeg lang op de been te houden. Zijn beste save kwam aan het begin van de tweede helft, toen hij in de een-op-een met Victor Edvardsen aan het langste eind trok door in een reflex zijn linkerbeen uit te steken.

In de 90e minuut werd Van Oevelen gewisseld voor de vaste doelman van het seizoen Mio Backhaus. De Duits-Japanse goalie werd gehuurd van Werder Bremen en keert deze zomer terug, maar mocht van trainer Regilio Simons nog een keer worden toegejuicht door de supporters. Het applaus dat klonk bij de wissel zal voor zowel hem als voor de jonge debutant hebben gegolden.

Mathias Ross (NEC) 8,1

NEC sloot het reguliere seizoen af met een prima 1-4 overwinning op Almere City. Op de verdediging was buiten de vroege tegengoal niet veel aan te merken en een centraal figuur daarin was Mathias Ross. Hij was met name in de lucht niet te kloppen door de aanvallers van Almere, met 10 van de 12 duels aldaar gewonnen.

Gernot Trauner (Feyenoord) 8,4

Het heeft drie jaar en 104 wedstrijden geduurd, maar dit weekend was hij er dan eindelijk: het eerste doelpunt van Gernot Trauner in het shirt van Feyenoord. Als een duveltje uit een doosje dook de centrale verdediger op in de zestien van Excelsior om een goed aangesneden voorzet van Calvin Stengs binnen te koppen. Zo tekende hij voor de openingstreffer en daarmee was het eerste schaap over de dam, waarna Feyenoord uitliep naar een 4-0 zege. Een betere afsluiter van een minder seizoen had hij zich kunnen indenken.

David Hancko (Feyenoord) 8,2

Trauner was niet de enige Feyenoord-verdediger die afgelopen zondag het doel vond tegen de stadgenoot. David Hancko was trefzeker vanaf randje zestien waar Marcos Lopes hem zag en vond. Een hard schot in de rechterbenedenhoek zorgde voor de 3-0.

Mees de Wit (AZ) 8,4

AZ beleefde een daverende eerste helft tegen FC Utrecht en sloot deze af met een 3-0 voorsprong. Een van de hoofdrolspelers daarin was linksback Mees de Wit. Hij scoorde na een kwartier de openingstreffer door ijzig rustig te blijven toen de bal voor zijn voeten belandde op enkele meters van het doel en beheerst in de verre hoek te schieten. Ook verdedigend stond hij zijn mannetje, met vier van de vijf duels gewonnen en vier succesvolle tackles. Wellicht was het geen tactische meesterzet van trainer Maarten Martens om hem eraf te halen in de 65e minuut, want daarna incasseerde AZ twee van de drie doelpunten waardoor het de overwinning uit handen gaf.

Joey Veerman (PSV) 8,5

Hij is al het hele seizoen de sleutelspeler op het middenveld van de kampioen en in misschien wel zijn laatste wedstrijd voor PSV was Joey Veerman dat wederom. In de 44e minuut legde hij

een perfecte voorzet op het hoofd van Luuk de Jong voor de gelijkmaker tegen RKC Waalwijk en in het restant van de wedstrijd strooide hij als vanouds met snijdende dieptepasses en gevaarlijke voorzetten. Dankzij het gevaar dat hij 90 minuten lang creëerde eindigde de wedstrijd in een 3-1 overwinning.

Philippe Rommens (Go Ahead Eagles) 8,6

In de 16e minuut van de wedstrijd tegen FC Volendam bevond Philippe Rommens zich op het juiste moment op de juiste plaats om de rebound van het schot van Bobby Adekanye dat werd geblokt door teamgenoot Jakob Breum binnen te schieten. Daarnaast was hij ook belangrijk op het middenveld, met een passingsnauwkeurigheid van 89 procent en onder meer drie sleutelpasses. Na een uur spelen werd hij vervangen door Enric Llansana.

Daan Rots (FC Twente) 8

In de rust leek het nog spannend te gaan worden voor FC Twente om de derde plek veilig te stellen, want de stand was 0-0 tegen PEC Zwolle, terwijl concurrent AZ met 3-0 voorstond tegen FC Utrecht. De opluchting was dan ook groot op het moment dat de treffer eindelijk viel voor de Tukkers in de 59e minuut, ondanks dat de voorsprong aanvankelijk maar kort duurde. Daan Rots stond aan het eindstation van een mooie aanval en hij schoof bekeken raak in de linkerbenedenhoek voor de verdiende voorsprong.

Tjaronn Chery (NEC) 9

Een succesvolle beginfase van Tjarron Chery bij NEC werd gevolgd door twee mindere maanden, maar in de aanloop naar de play-offs om Europees voetbal lijkt hij weer zijn vorm te hebben teruggevonden van de wittebroodsweken. Hij nam in de wedstrijd tegen Almere City zijn team op sleeptouw bij de achterstand en leverde twee assists en een mooi doelpunt voor de uiteindelijke 1-4 overwinning. Genoeg voor de eer van Flashscore Speler van de Week in de laatste editie van het seizoen.

Jakob Breum (Go Ahead Eagles) 8,5

Jakob Breum vindt zichzelf op enigszins fortuinlijke wijze terug in het Team van de Week. Het openingsdoelpunt van Rommens in de 16e minuut kwam voort uit de rebound van een schot van Bobby Adekanye. Breum was degene die het schot per ongeluk blokte, waarna de bal voor de voeten van Rommens terechtkwam en Breum zo een onbedoelde assist achter zijn naam mocht schrijven. Hij speelde overigens verder een prima wedstrijd, met vier uit vier geslaagde dribbels, vier schoten op doel (verdienste van Van Oevelen dat er geen doelpunt uit voortkwam) en acht van de negen grondduels gewonnen.

Vangelis Pavlidis (AZ) 8,2

Ondanks de instorting en het weggeven van een zekere overwinning levert AZ twee spelers in het Team van de Week. Vangelis Pavlidis beleefde een geweldige eerste helft tegen FC Utrecht en was betrokken bij alle drie de doelpunten, hoewel zijn blok op het wegwerken van Zidane Iqbal net niet als assist op De Wit wordt gerekend. Zijn geweldige lange bal op Ruben van Bommel een minuut later werd dat uiteraard wel en in de 37e minuut scoorde hij een echte spitsengoal door voor zijn verdediger te kruipen en de bal vallend prachtig langs doelman Vasilios Barkas te koppen. Daarmee bracht hij zijn eindtotaal van dit seizoen bovendien op 29, waarmee hij als gedeeld topscorer eindigde.