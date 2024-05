46-voudig Oranje-international overweegt te stoppen: ‘Als ik een bepaald niveau niet meer kan halen...’

keerde zondagavond voor even terug in Stadio Olimpico, waar hij tussen 2013 en 2018 speelde voor AS Roma. De 34-jarige middenvelder werd na afloop van de wedstrijd getrakteerd op een luid applaus van het thuispubliek, maar overweegt wel om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. “In de zomer ga ik een beslissing nemen”, aldus Strootman.

De voormalig middenvelder van Sparta Rotterdam en PSV werd in Rome ‘de wasmachine’ genoemd. Hij knapte bij I Giallorossi op en leverde de ballen vervolgens keurig in mijn zijn teamgenoten. Voormalig teamgenoot, AS Roma-icoon en trainer Daniele De Rossi was dit niet vergeten. “Hij zei dat ik naar de Curva Sudmoest gaan', aldus Strootman na afloop bij DAZN. “Misschien was die ronde een beetje overdreven, maar ik werd er emotioneel van om de fans te groeten die me altijd hebben gesteund. Voor mij als Nederlander was dat extra bijzonder. Mijn broer is vandaag zelfs speciaal hierheen gekomen om de wedstrijd te zien.”

Artikel gaat verder onder video

Strootman speelt volgende week vrijdag zijn laatste wedstrijd voor Genoa, waar hij vaker op de bank zit dan hem lief is. Mede daarom overweegt de middenvelder, die 46 interlands voor het Nederlands elftal speelde, te stoppen met voetballen. “Als je steeds minder wedstrijden gaat spelen en je niveau daalt een beetje, dan zijn je woorden in de kleedkamer ook minder waard. Ik moet meer en meer geven om me niet slecht te voelen, om top te blijven. In de zomer ga ik een beslissing nemen. Als ik een bepaald niveau niet meer kan halen, stop ik misschien wel.”

Mocht Strootman daadwerkelijk besluiten om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, dan is dat een fikse streep door de rekening van Sparta. De Rotterdammers waagden vorige zomer al een poging om hem terug te halen naar Het Kasteel en wil deze zomer ook een poging wagen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.