42-voudig Oranje-international lijkt EK te kunnen vergeten: 'Misschien wel einde seizoen'

Het seizoen van is mogelijk ten einde, meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder moest woensdagavond tijdens de Coppa Italia-finale zichtbaar geëmotioneerd het veld verlaten. Door de blessure lijkt De Roon in ieder geval de Europa League-finale te moeten missen, terwijl ook het EK op de tocht lijkt voor hem.

De Roon verliet het veld zichtbaar aangedaan en het is nog maar de vraag of de 33-jarige middenvelder op tijd fit is voor het Europees kampioenschap. Het is niet duidelijk welke blessure De Roon heeft opgelopen, maar trainer Gian Piero Gasperini was weinig hoopvol na de finale. “Een flinke tegenvaller. Misschien is het wel het einde van zijn seizoen.”

De Roon is een van de sterkhouders van Atalanta, dat dit seizoen een prima seizoen beleeft. De club staat momenteel vijfde in de Serie A, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. Daarnaast staat Atalanta volgende week in de Europa League-finale, waarin de club het dit seizoen nog ongeslagen Bayer Leverkusen tegenkomt.

Dat duel lijkt De Roon dus te gaan missen. Mocht de blessure daadwerkelijk zo ernstig zijn als Gasperini vreest, dan zal de middenvelder ook het EK aan zijn neus voorbij zien gaan. De Roon is normaliter een vaste waarde in de Oranje-selectie. Bondscoach Ronald Koeman maakt donderdagmiddag zijn voorlopige selectie met 44 namen bekend voor het EK. Voor Oranje start het Europees kampioenschap op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen.

