‘Ernst blessure De Roon bekend, twijfelgeval voor Europees Kampioenschap’

maakt kans om op tijd fit te zijn voor het Europees Kampioenschap. De middenvelder van Atalanta viel geblesseerd uit in de bekerfinale tegen Juventus (0-1 verlies) en vreesde voor de eindronde in Duitsland, maar daar kan hij mogelijk gewoon bij zijn. De finale van de Europa League van volgende week moet hij in ieder geval laten schieten.

In de 65ste minuut van de Italiaanse bekerfinale raakte De Roon geblesseerd aan zijn hamstring, waarna hij in tranen van het veld af ging. Volgens Pazzi di Fanta is de ernst van de blessure inmiddels duidelijk, waardoor het clubseizoen voor de middenvelder in ieder geval voorbij is.

Dat betekent dat De Roon de finale van de Europa League tussen Atalanta en Bayer Leverkusen hoe dan ook aan zich voorbij moet laten gaan. Of hij kan deelnemen aan het Europees Kampioenschap, zal afhangen van hoe snel De Roon herstelt van de blessure. Volgens het medium wordt zijn deelname in Duitsland ‘niet uitgesloten’.

