Elfvoudig Oranje-interational moet vrezen: 'Die kan het EK op zijn buik schrijven'

hoeft zich wat Valentijn Driessen betreft geen enkele illusie te maken over een mogelijke deelname aan het EK met het Nederlands elftal. De elfvoudig international verkaste afgelopen zomer van Bayern München naar Liverpool, maar is ook bij die club op een zijspoor beland.

Donderdagavond koos Liverpool-trainer Jürgen Klopp in het thuisduel in de kwartfinale van de Europa League, tegen Atalanta Bergamo, ervoor om een aantal sterkhouders buiten zijn basiself te houden. Voor Gravenberch zat er echter niet meer in dan een plaats op de bank, waar hij ondanks de smadelijke 0-3 nederlaag die The Reds leden negentig minuten moest blijven zitten.

"Eentje kan het EK op zijn buik schrijven, dat is Gravenberch", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Hij zat op de bank, hij bleef op de bank." Sarcastisch volgt de chef voetbal van de ochtendkrant daaraan toe: "Die heeft een goede keus gemaakt, met Liverpool. Niks beters dan bij Bayern München." De twee Nederlanders die wél in actie kwamen namens Liverpool vielen Driessen echter óók behoorlijk tegen: "Onze grote vriend Virgil van Dijk stond erbij en keek ernaar, ik hoop dat hij op het EK een stuk beter voor de dag komt dan gisteren. En Cody Gakpo: bij vlagen één of twee goede acties, maar ook géén EK-niveau."

Ook Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini liet twee Nederlanders opdraven op Anfield: Marten de Roon begon als een van de drie centrale verdedigers aan het duel, terwijl Teun Koopmeiners zijn vaste stek op 'tien' innam. Het duo kon Driessen een stuk beter bekoren: "Koopmeiners maakt sowieso wel aardig wat goals, maar dat is in de Serie A, niet op het hoogste niveau. Dat is geen Premier League. Maar hij speelde echt heel goed. Heel Atalanta speelde fantastisch, ook De Roon was goed", meent de journalist.