Vergeten Eredivisiespits geeft Liverpool enorm pak slaag in eigen huis

Atalanta Bergamo heeft Liverpool donderdagavond met dank aan spits de eerste thuisnederlaag van het seizoen toegebracht: 0-3. De oud-speler van PSV en PEC Zwolle wist in het kwartfinaleduel van de Europa League zowel voor als na rust te scoren tegen de ploeg van Jürgen Klopp, waarna vlak voor tijd voor de laatste treffer tekende.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp hield onder meer Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai en Luis Díaz op de bank op Anfield. Het drietal stond zondag nog 'gewoon' in de basis toen Manchester United op Old Trafford op een 2-2 gelijkspel werd gehouden. Virgil van Dijk en Cody Gakpo startten wél aan het kwartfinaleduel, terwijl Ryan Gravenberch negentig minuten op de bank bleef zitten. Aan Italiaanse zijde mochten twee van de vier Nederlanders beginnen: Marten de Roon en Teun Koopmeiners stonden in de basis. Mitchel Bakker en Hans Hateboer begonnen op de bank en kwamen daar de hele wedstrijd niet meer vanaf.

Al in de eerste minuten kregen beide ploegen een uitgelezen mogelijkheid op de openingstreffer. Mede dankzij een opmerkelijke redding van Liverpool-keeper Caoimhín Kelleher, die een inzet van Mario Pasalic met het gezicht uit zijn doel hield, kwam er geen vroege voorsprong op Anfield. Harvey Elliott had vervolgens pech toen zijn inzet na een klein halfuur spelen via de paal én de lat terug het veld in stuiterde. Vlak voor rust zat de Kelleher, die de geblesseerde eerste keeper Alisson Becker vervangt, helemaal mis op een op het hoog houdbaarschot van Scamacca: 0-1.

Klopp greep halverwege in en bracht Salah, Andy Robertson en Szoboszlai alsnog binnen de lijnen. Het was echter Scamacca die opnieuw van zich deed spreken Na een uur spelen werd de Italiaanse spits met een puntgave voorzet vanaf de rechterkant gevonden door de Belg Charles de Ketelaere, die afgelopen zomer nog werd gelinkt aan PSV. Kelleher trof deze keer geen enkele blaam: de harde, lage volley van Scamacca was onhoudbaar: 0-2. In de hoop nog iets terug te doen bracht Klopp ook Diogo Jota, die al sinds medio februari met een blessure langs de kant stond, nog in het veld. Ook de Portugees kon echter niet voorkomen dat de Italianen er met de zege vandoor gingen, mede doordat een late treffer van Salah wegens buitenspel werd geannuleerd.

Sterker nog: het werd zelfs nog 0-3, en wéér had Scamacca er een hand in. De spits zette met een gevoelig passje een ploeggenoot vrij voor Kelleher. Die kon op de eerste inzet nog redding brengen, maar had geen antwoord op de rebound die door Pasalic werd binnengeschoten. En dus staan The Reds volgende week voor een onmogelijke opdracht, terwijl De Roon en Koopmeiners al hardop mogen dromen van de halve finale.