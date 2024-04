Recordtransfer lonkt voor Feyenoord: 'Hij zou de stap kunnen maken, ik vind hem absoluut een topspeler'

Mario Been denkt dat 'zomaar eens' de duurste uitgaande Feyenoord-transfer ooit zou kunnen gaan maken. stapte afgelopen zomer voor een bedrag van 25 miljoen euro over naar de Portugese recordkampioen Benfica, maar Been ziet de Slowaak voor een hoger bedrag vertrekken, mogelijk zelfs achter trainer Arne Slot aan naar de Engelse grootmacht Liverpool.

"Die kans is zomaar eens aanwezig", zegt Been als presentator Milan van Dongen hem zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie vraagt of de recorddeal van Kökçü komende zomer uit de boeken kan gaan verdwijnen. "Ik denk dat hij (Hancko, red.) dat weleens kan overtreffen, ja."

Daarbij zou Liverpool zeker een optie voor de Slowaak kunnen zijn, denkt de oud-speler én -trainer van de Rotterdamse club: "Er wordt gezegd dat Slot geen spelers mee zou moeten nemen, maar dit lijkt me wel een speler die eventueel die stap zou kunnen maken", zegt Been. "Hij kan linksback spelen, hij kan centraal, al zou hij daar wel Virgil van Dijk voor zich hebben, die speelt ook graag aan de linkerkant. Maar Hancko heeft de juiste leeftijd, 26 jaar, weet wat er te koop is en is international. Dus hij gaat met een goede bagage daarnaartoe als hij mee zou gaan, ik vind het absoluut een topspeler."

Hancko onthult deze week in een ESPN-documentaire van kinds af aan fan te zijn van The Reds. In een eerder stadium werd hij in verband gebracht met het Italiaanse Napoli. Hans Kraay junior verbaast zich over de transfersom die in Italiaanse media rondging: "Dat vind ik het meest belachelijke bericht wat ik de afgelopen maanden gelezen heb. De Italiaanse kranten zeggen dat Napoli twintig miljoen voor hem heeft klaar liggen. Daar nemen ze nog niet eens de telefoon voor op! Dat is nét zo belachelijk als dat er maar veertien miljoen voor Arne Slot betaald wordt. Zo'n speler laat je toch niet voor onder de dertig miljoen weggaan?"

