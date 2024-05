Perez hekelt ‘Ajax-gedachtegoed’ bij aanvaller: ‘Hij is tótáal niet mijn speler’

maakte zondagmiddag een mooi doelpunt namens NEC in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-3 nederlaag). Kenneth Perez is in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN complimenteus over de aanvaller van NEC, maar blijft ook kritisch.

Perez was eerder dit seizoen al regelmatig kritisch op Hansen. “Ik heb hem zeker wel eens bekritiseerd. En hij is ook tótáal niet mijn speler, want hij is veel te frivool. Maar ik moet zeggen: ik heb hem dit seizoen een paar keer sterk zien spelen. In de halve finale van de beker bijvoorbeeld tegen Cambuur”, zegt de Deense analist en oud-middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

“Drie of vier wedstrijden op een heel seizoen is natuurlijk niet heel veel, maar dit was echt een prachtige goal”, stipt Perez aan. Hansen scoorde tegen Feyenoord in de tweede helft mooi na een fraaie dribbel tussen twee tegenstanders in. Het betekende de 2-2 in de wedstrijd. “Geweldige actie, hij blijft in balans. Echt een hele mooie goal”, becommentarieert Perez het doelpunt.

Volgens Perez is het zaak dat Hansen nu een volgende stap in zijn ontwikkeling zet. De buitenspeler van NEC doet er volgens Perez goed aan zijn ‘Ajax-gedachtegoed’ los te laten. Hansen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. “Ik hoop voor hem dat hij het gedachtegoed van Ajax kan kwijtraken: wij hebben altijd de bal en wij hoeven niet te verdedigen… Hij moet zich gewoon een NEC-speler gaan voelen en harder gaan werken.”

😲 SONTJE HANSEN ! Magnifique action conclue par l'ailier qui dribble parfaitement 2 défenseur avant d'égaliser. 2-2



[🎥: @FootColic]#NECFEYpic.twitter.com/mAyHMzb1GA — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) May 12, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luijckx kan behalve Sandler maar één speler bedenken voor wie Ajax óók op de tribune zat

Ajax-bestuurders Kelvin de Lang en Marijn Beuker waren onlangs aanwezig bij de wedstrijd tussen NEC en AZ.