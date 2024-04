Luijckx kan behalve Sandler maar één speler bedenken voor wie Ajax óók op de tribune zat

Kelvin de Lang en Marijn Beuker waren zondagmiddag aanwezig bij de wedstrijd tussen NEC en AZ. Volgens Kees Luijckx is het waarschijnlijk dat de technisch manager en de directeur voetbal van Ajax afgereisd waren om in actie te zien.

Als De Lang en Beuker inderdaad voor Sandler zijn afgereisd naar Nijmegen, dan zijn ze van een koude kermis thuisgekomen. De seizoensuitblinker van NEC raakte halverwege de eerste helft immers geblesseerd aan zijn hamstring en moest vervangen worden door Mathias Ross. Na de wissel bleven De Lang en Beuker wel op de tribune zitten, maar Luijckx zou niet weten voor welke (andere) speler ze op de tribune zaten.

“Daar heb ik over zitten nadenken”, vertelt de analist van ESPN. “Ik kom niet verder dan misschien Pavlidis, maar ik kan me niet voorstellen dat dat realistisch is. Ik denk dat ze gewoon de schijn hebben opgehouden en zijn blijven zitten, maar dat het voor Sandler is geweest.”

Pavlidis maakte zondag de 0-2 voor AZ tegen NEC. Na balverlies van Mees Hoedemakers knalde de Griek zijn 27ste treffer van het seizoen binnen. “Het was zeker niet makkelijk. Het was ook best een curieus moment”, zag Luijckx. “Hij liep eigenlijk niet goed vrij, want hij liep de ruimte van De Wit dicht. Maar hij rondt het fantastisch af. Hij schiet ‘m met overtuiging binnen.”

