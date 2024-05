Verweij komt terug op akkefietje met Bergwijn: ‘Dat snap ik niet zo’

Mike Verweij snapt niet waarom na de wedstrijd tegen Almere City geagiteerd op zijn vraag reageerde tijdens de persconferentie na afloop. De journalist noemde de eerdere rode kaart van Bergwijn tegen Excelsior ‘onnodig’, wat bij de aanvaller in het verkeerde keelgat schoot.

In de 36ste minuut tegen de Kralingers, haalde Bergwijn een speler van Excelsior onderuit in de eigen zestien, waarna hij én van het veld werd gestuurd én de Rotterdammers een strafschop mochten nemen. Daarover kreeg hij dus met Verweij een woordenwisseling, waar laatstgenoemde in Kick-Off op reageert. Eerst wordt het veldspel van de Amsterdammers in ogenschouw genomen. “Het is jammer, want ik vond dat hij in het veld (tegen Almere) een echte aanvoerder was. Ajax speelde voor de zoveelste keer dramatisch, in het eerste halfuur kregen ze één kans. Voor de rest was het echt weer armoede troef.”

Na een mindere openingsfase stond Bergwijn op en scoorde de aanvaller in negen minuten tijd drie keer. “Dan krijgt hij het tien minuten op zijn heupen en neemt hij echt die hele ploeg op sleeptouw. 3-0, wedstrijd klaar, over uit. Voor de fans dan wel weer heel teleurstellend dat in de tweede helft helemaal niks gebeurt.”

Verweij is toch wel verbaasd over de reactie van Bergwijn na de wedstrijd. “Wat er dan op die persconferentie gebeurt, snap ik eerlijk gezegd niet zo. Ik heb volgens mij als enige geroepen dat ik het ook geen rode kaart vond toen. Maar ik vond het wel een onnodige overtreding. Je neemt als aanvaller het risico dat die bal op de stip gaat en dus kennelijk ook dat je een rode kaart krijgt. Maakt Excelsior 1-1, maar blijft Ajax met zijn elven, dan winnen zij die wedstrijd gewoon." Verder is er volgens de journalist geen sprake van frictie tussen beide heren. "Deze vraag op de persconferentie was helemaal niet vervelend bedoeld. Het werd iets anders opgevat. Maar geen enkel probleem met Stevie Bergwijn.”

