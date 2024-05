Koeman krijgt in Dublin zoveelste bevestiging: 'Beste van het veld, zo compleet en goed geworden'

Kan Ronald Koeman tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland nog om heen? De middenvelder is al het hele seizoen in uitstekende doen en was ook woensdagavond in de Europa League-finale tussen Atalanta Bergamo en Bayer Leverkusen (3-0) een van de grote smaakmakers bij de Italianen. De voormalig aanvoerder van AZ ontvangt veel complimenten voor zijn optreden in Dublin.

Atalanta Bergamo telde in de zomer van 2021 veertien miljoen euro neer voor de komst van Koopmeiners en we kunnen inmiddels wel zeggen dat het een koopje is geweest. Koopmeiners groeide in Bergamo al snel uit tot bepalende speler en doet er in het huidige seizoen nog een paar schepjes bovenop. In 48 wedstrijden in alle competities noteerde hij vijftien doelpunten en zeven assists. Daarmee speelde Koopmeiners zich al in de kijker van naar verluidt onder meer Juventus en Liverpool, maar een basisplaats in het Nederlands elftal zat er vooralsnog niet in.

De aanvallende middenvelder van Atalanta verscheen ook tijdens de laatste interlandperiode in maart niet aan de aftrap. Koopmeiners moest het in de oefeninterland tegen Schotland doen met een korte invalbeurt en het treffen met Duitsland ging vanwege een lichte blessure aan zijn neus voorbij. Koopmeiners maakt uiteraard onderdeel uit van de voorlopige EK-selectie van Koeman, maar of de bondscoach inmiddels ook zodanig overtuigd is dat hij de voormalig AZ-captain laat starten in Duitsland? Dat zal moeten blijken.

Duidelijk is dat Koopmeiners het Koeman woensdagavond andermaal erg lastig heeft gemaakt. Koopmeiners domineerde in de Europa League-finale op het Italiaanse middenveld en had met een sublieme voorassist een belangrijk aandeel in de openingstreffer. De linkspoot hield zich ogenschijnlijk eenvoudig staande tegen toch niet de minste tegenstander. “Schitterend gevoetbald van Atalanta Bergamo, dat met mooi, aanvallend spel de tot woensdag ongeslagen machine Leverkusen volledig overklast. Koopmeiners is overal en verdeelt het spel als grote meneer”, is Willem Vissers van De Volkskrant op X complimenteus over zijn landgenoot.

Ook Süleyman Öztürk van Voetbal International is onder de indruk van het optreden van Koopmeiners tegen de kampioen van Duitsland. “Teun Koopmeiners was overigens de beste man op het veld. Die is zo compleet en goed geworden. Totaalvoetballer op het middenveld van Atalanta”, zo klinkt het. Willem Haak, volger van het Italiaans voetbal en onder meer werkzaam voor Ziggo Sport, acht Koopmeiners rijp voor een stap hogerop. “Het feit dat Koopmeiners bij Atalanta op 6, op 8 en op 10 kan spelen. En op elk van die posities is hij van topniveau. Misschien zelfs van wereldklasse. Absoluut klaar voor een stap hogerop. Al zal er weinig boven dit Atalanta gaan”, schrijft Haak.

Koopmeiners heeft bij Atalanta nog een contract tot medio 2027, maar heeft bij de clubleiding al te kennen gegeven dat hij na dit seizoen een stap wil maken. Hij kon vorig jaar al naar Napoli, maar de clubs kwamen er toen niet uit.

