Romano: 'Transfer Koopmeiners weer iets dichterbij door transfercarrousel'

Juventus zal binnenkort een bod uit gaan brengen op , weet transfergoeroe Fabrizio Romano. Door de transfer van Matias Soulé zal er schot in de zaak komen.

Soulé is een jonge Argentijnse buitenspeler die eigendom is van Juventus. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Frosinone. Met elf doelpunten en drie assists maakte hij indruk bij de ploeg die achttiende eindigde en komend seizoen in de Serie B uitkomt. AS Roma is dan ook geïnteresseerd in Soulé en die deal lijkt nu rond.

Als de Argentijn naar Rome vertrekt, heeft Juventus weer speelruimte voor eigen transfers. Koopmeiners, nu nog speler van Atalanta Bergamo, is een topprioriteit voor de Oude Dame en de beide partijen zijn het al eens over de contractvoorwaarden. Juventus zal zijn eerste bod op de Nederlander uitbrengen als Soulé van de loonlijst is, wat dus normaal gesproken niet meer mis kan gaan.

Eerder vandaag werd al bekend dat Dean Huijsen Juventus ook gaat verlaten. Hij zal komend seizoen in de Premier League te zien zijn, aangezien hij voor Bournemouth gaat tekenen. Het vertrek van de 19-jarige verdediger helpt Juve ook bij het aantrekken van Koopmeiners.

🚨⚪️⚫️ Juventus will submit their first official bid for Teun Koopmeiners as soon as Matias Soulé deal will be signed, likely to be next week.



↪️🇫🇷 Juve will also sell Dean Huijsen this week and then bid for Jean-Clair Todibo.



Personal terms agreed weeks ago with both players. pic.twitter.com/KnCR4DTO9n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024

🚨🟡🔴 More on Matias Soulé to AS Roma.



There’s no distance, agreement in place just being completed on formal details with Juventus — as revealed tonight.



◉ €26m fixed fee.

◉ €2m easy add-ons.

◉ €2m difficult add-ons.

◉ 10% future sale percentage.



Here we go, soon. 🇦🇷 pic.twitter.com/fGe3KKjxzj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024

